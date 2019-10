Arrivano delle notizie utili per gli appassionati di Un posto al sole. La longeva soap opera napoletana cambia l'orario della messa in onda, in modo temporaneo, per la serata di giovedì 10 ottobre. Le avventure di Palazzo Palladini non andranno in onda alle ore 20.45 come al solito, bensì circa mezz'ora prima. Il motivo dipende dal fatto che Rai 3 quella sera trasmetterà una partita della Nazionale di calcio Under 21.

Cambia la programmazione di Un posto al sole per il 10 ottobre: giovedì non va in onda 'Storie Minime'

Giovedì 10 ottobre, l'Italia Under 21 di calcio si ritroverà a sfidare l'Irlanda in un'importante partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria che si terranno nel 2021.

Per questo motivo la Rai ha deciso di fare un piccolo cambio all'interno della sua programmazione televisiva. Ed ecco che in tale data Un posto al sole anticiperà la messa in onda su Rai 3.

Anziché iniziare alle 20.45, i protagonisti delle vicende di Palazzo Palladini terranno compagnia ai numerosi telespettatori a partire dalle ore 20.15 circa. Naturalmente la durata della puntata della soap opera sarà sempre la medesima, ovvero di circa 35 minuti. Dal giorno seguente il palinsesto verrà ripristinato e Un posto al sole tornerà in onda al solito orario.

Inoltre, sempre questo giovedì, non verrà trasmesso su Rai 3 'Storie Minime', il format condotto da Francesco Valitutti, Yuri Grandone e Francesca Petrocelli, generalmente in onda alle ore 20,20.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Anticipazioni Un posto al sole, trama del giorno giovedì 10 ottobre

Le anticipazioni della puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 10 ottobre presentano svariati colpi di scena che coinvolgeranno un po' tutti i residenti di Palazzo Palladini. Adele Picardi, dopo la storia di violenza domestica, si è avvicinata a Renato. Quest'ultimo ha perso la testa per la moglie di Manlio ed ha messo da parte la sua compagna Nadia.

Dunque, in questo appuntamento con Un posto al sole vedremo la bella Makarenko prendere una decisione inaspettata, ormai stanca di essere trascurata per un'altra donna.

Marina continuerà a frequentare Fabrizio Rosato arrivando a consolarsi tra le sue braccia. Entrambi si ritroveranno a vivere un periodo delicato e turbolento. Lei dovrà valutare se portare avanti, oppure no, l'azione legale volta a riabilitare il nome del padre.

Lui, invece, dovrà far fronte alle dure accuse da parte di suo zio Sebastiano. Riusciranno a venirne a capo?

Diego Giordano, nel frattempo, si ritroverà a vagare per il Caffè Vulcano e farà un incontro inaspettato che riporterà nella sua mente certi ricordi dolorosi. Per tale ragione, nelle prossime puntate di Un posto al sole, vedremo il figlio di Raffaele Giordano iniziare a comportarsi in modo inappropriato arrivando a seguire e spiare la sua ex fidanzata Beatrice.