Le puntate del fine settimana del 2 e 3 novembre della soap Una vita hanno delle anticipazioni molto interessanti. Tra i vari avvenimenti che si verificheranno, vedriamo che il più curioso sarà, sicuramente, il rapimento di Lucia.

Padre Telmo, infatti, deciderà di ricorrere alle maniere forti per farsi ascoltare dalla donna e deciderà di rapirla durante una celebrazione religiosa. L'obiettivo dell'uomo di fede è quello di far capire la giovane la malvagità del suo compagno ed evitare che i due si sposino.

Samuel, infatti, chiederà alla Alvarado di ufficializzare il loro fidanzamento e compiere dei passi molto importanti. Come i telespettatori sapranno, però, il giovane non è mosso dall'amore nei confronti della donna, bensì da interessi puramente economici.

Anticipazioni di Una Vita puntata di sabato 2 novembre: Samuel ottiene l'annullamento

Le anticipazioni dell'episodio di Una Vita di sabato 2 novembre rivelano che Samuel riuscirà ad ottenere l'annullamento del matrimonio con Blanca. Questo, ovviamente, gli permetterà di sposare l'Alvarado.

Vani, dunque, si verificheranno i tentativi di Padre Telmo di ostacolare le iniziative dell'uomo. Pertanto, felice dell'essere venuto in possesso dei documenti che tanto agognava, Samuel si recherà da Lucia per darle la lieta notizia. L'Alday, infatti, le chiederà di ufficializzare il loro fidanzamento.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Ramon porterà finalmente Servante da un medico e quest'ultimo farà un quadro parecchio tragico circa le condizioni di salute dell'uomo.

La sua malattia, purtroppo, degenera sempre di più, pertanto, potrebbe anche non riuscire a sopravvivere. Inutile dire quanto la notizia turbi l'animo di Ramon.

Episodio domenica 3 novembre: Padre Telmo rapisce Lucia per farsi ascoltare

La puntata di Una Vita di domenica 3 novembre, invece, ha delle anticipazioni ancora più movimentate.

Padre Telmo, purtroppo, si renderà conto di aver avuto la peggio sulla giovane Lucia. Ancora una volta, Samuel è riuscito a guadagnarsi nuovamente la fiducia della giovane e Telmo non riuscirà a tollerare la situazione.

Per tale ragione, approfittando di un evento religioso, il Padre deciderà di adoperare le maniere forti rapendo la giovane Alvarado.

In un primo momento, la fanciulla si mostrerà assolutamente contraria a seguire le direttive dell'uomo. Telmo, però, non si arrenderà. L'uomo forzerà la giovane a seguirlo in una carrozza e le spiegherà che non la lascerà andare fino a quando non avrà ascoltato tutto quello che ha da dirle.

Nel caso specifico, si tratta di informazioni molto importanti e compromettenti inerenti Samuel.