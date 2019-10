Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias da domenica 6 ottobre a sabato 12 ottobre. Molti colpi di scena ed emozioni terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan, pronti a seguire le vicende dei protagonisti tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:10. Nel corso dei nuovi episodi, vedremo che Lucia Alvarado riuscirà finalmente a scoprire la verità sulle sue origini grazie alla rivelazione del padrino Joachin il quale confesserà alla ragazza che è la figlia dei Marchesi di Valmez.

Intanto Samuel sarà sempre più in difficoltà dopo che la Marchesa di Urrutia non ha comprato i suoi gioielli e deciderà di rivolgersi ad un pericoloso strozzino. Lolita nel frattempo, farà ritorno a casa, ma sarà colpita da una forte gastroenterite, così come Trini.

Una vita, spoiler al 12 ottobre: Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez

Nuove ed avvincenti puntate di Una vita attendono i fan della soap iberica nella settimana che va dal 6 al 12 ottobre prossimi e dove vedremo che Lucia e Flora non riusciranno a capire come tutti gli abitanti di Acacias nutrano odio verso Ursula.

La dark lady come sappiamo, è tornata nel quartiere dopo essere stata dimessa dall'ospedale psichiatrico e, trasandata e senza un soldo, troverà l'aiuto di padre Telmo che la assumerà come sua domestica. La Alvarado inoltre, proseguirà le sue ricerche sulle sue origini, dopo essere rimasta turbata dal quadro della marchesa di Valmez che raffigurava la stessa croce donatale dalla madre. Grazie all'intervento di Felipe e Celia, giungerà nel quartiere il padrino Joachin, il quale, dopo molte insistenze, alla fine confesserà alla giovane che in realtà lei è la figlia dei Marchesi di Valmez e che lui è stato costretto dai nobili a prendersi cura di lei, per celare un segreto che li riguarda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Una vita: Samuel in rovina si rivolge ad uno strozzino, il segreto di Maria

Le anticipazioni sui prossimi episodi svelano che Samuel sarà sempre più in crisi, soprattutto dopo che la Marchesa di Urrutia non ha apprezzato affatto i gioielli creati dall'Alday. Samuel, inviperito con la donna, la caccerà in malo modo da casa sua e, ritrovandosi in serie difficoltà economiche, chiederà aiuto ad un pericoloso strozzino.

Ad Acacias intanto, l'arrivo di Maria aprirà nuovi ed inaspettati scenari. La donna, presentatasi come domestica del dottor Higinio, in realtà è stata l'amante di Maximiliano Hidalgo, così come rivelato da Rosina a donna Susana. Per far sì di liberarsi della donna, la moglie di Liberto e la sarta tenteranno di accusare la domestica di furto, in modo da indurre il medico a licenziarla e ad allontanarla da Acacias.

Liberto nel frattempo, comincerà a nutrire dei dubbi circa il dottor Baeza, soprattutto dopo aver scoperto che in ospedale non lo conosce nessuno. Lucia intanto, dopo aver scoperto la verità sulle sue origini, confesserà il tutto a Samuel, il quale comincerà ad interessarsi all'eredità della Alvarado.

Questo e molto altro nelle puntate di Una vita in onda dal 6 al 12 ottobre su canale 5, nel consueto orario delle 14:10, ricordando che il martedì è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.