Secondo, e ultimo, appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, venerdì 4 ottobre, le vicende ruoteranno attorno alla figura di Sara, corteggiatrice di Giulio, e Veronica, continuamente contesa sia da Raselli che Zarino. Ci sarà anche un ritorno: Javier si riproporrà come corteggiatore di Sara Tozzi.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio contro la corteggiatrice Sara

Nel Trono Classico di oggi Veronica non sarà solamente contesa da Giulio Raselli e Alessandro Zarino, ma verrà aspramente criticata anche dalle altre corteggiatrici, per un semplice fatto: la ragazza non ha ancora scelto chi corteggiare tra i due.

Nel mentre, Giulio metterà in dubbio le "intenzioni" della corteggiatrice Sara: secondo lui la ragazza teme di essere eliminata, perché in questo modo non potrebbe più partecipare a Uomini e Donne. Anche secondo le altre, come ad esempio Graziana, la ragazza non è veramente interessata a lui.

Per quanto riguarda il Trono di Sara Tozzi, Javier Martinez si ripresenterà in studio. Il ragazzo era stato eliminato settimana scorsa dalla tronista, dopo che la redazione aveva scoperto che, fino a pochi giorni prima dell'inizio del programma, frequentava un'altra donna.

Il ragazzo si riproporrà alla tronista, come andrà a finire? Il mistero verrà svelato durante l'appuntamento odierno, a partire dalle 14:45 su Canale 5.