Daniele Dal Moro è uno dei personaggi più chiacchierati dell'ultima edizione del Grande Fratello. Il giovane veronese spesso finisce sotto attacco per i suoi modi di fare. Il tira e molla con Martina Nasoni attrae ancora di più le critiche degli haters: è per questo motivo che l'ex gieffino ha deciso di raccontarsi. Nelle scorse ore Daniele ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto che lo ritrae sul bordo di una piscina.

A catturare l'attenzione dei follower sono state le parole che il giovane ha utilizzato nella didascalia. Dal Moro ha annunciato di raccontare una storia, ovvero la sua.

"Io non sono questo...", inizia così l'intervento del giovane il quale poi confessa che un tempo era la persona più solare del mondo. L'ex gieffino ha dichiarato che una volta amava tutti, sia le belle persone che quelle meno belle.

Se oggi Daniele mostra di essere un duro, è solamente perché le esperienze passate lo hanno cambiato: "La vita mi ha cambiato". Dal Moro ha dichiarato che quello che è accaduto a lui accade a tutti. L'unica differenza è che lui, essendo sempre sotto i riflettori, risulta essere più in discussione. Con molto rammarico, il giovane ha ammesso di non avere più all'interno quella luce di un tempo.

Infine, ha aggiunto che l'unica cosa che oggi lo fa andare avanti è l'essere bimbo dentro: "Ad oggi sono pur sempre un eterno Peter Pan, solamente con il cuore un po' più nero".

Nelle parole di Daniele c'è un velo di malinconia che alcuni hanno percepito come uno sfogo, dopo aver litigato per l'ennesima volta con Martina Nasoni. Al momento non è chiaro chi sia il destinatario di queste parole, l'unica cosa certa è che questa volta il messaggio di Daniele ha colpito e sorpreso davvero tutti.

Martina e Daniele: le ultime novità sulla 'coppia'

Il rapporto tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è sempre stato di alti e bassi.

Questa volta per i due ex gieffini sembra essere arrivata davvero la parola fine. Nella notte il veronese ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio su Instagram dalla Nasoni, ma di non averlo ancora aperto. Poi, tramite alcune Instagram Stories, il giovane ha fatto chiarezza sulla sua posizione: "Ho bisogno di una donna, ma voglio essere sicuro". Dal Moro ha ammesso di volere bene alla vincitrice del GF16, ma prima di mettere in gioco i sentimenti vuole avere la certezza che Martina sia la ragazza adatta a lui.

Daniele con molto rammarico ha spiegato ai suoi follower di essere stanco di finire sempre sotto processo per mancanza di fiducia o per la cattiveria della gente. Poi un po' stizzito ha concluso: "Non devo avere una donna per forza, ho i miei amici e la mia famiglia per me basta e avanza. Voglio solo vivere sereno".