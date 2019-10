Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita riguardanti in particolare ciò che andrà in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Ad Acacias molti avvenimenti sconvolgeranno il quartiere, come ad esempio la rappresentazione teatrale 'scandalosa' di Leonor, la quale deciderà di mettere in scena la sua opera proprio nel bel mezzo di calle Acacias.

Al termine della rappresentazione il bacio tra Flora e Carmen farà gridare allo scandalo, mentre ulteriori anticipazioni svelano che padre Telmo 'rapirà' Lucia, conducendola fuori città e dove le confesserà, non solo i suoi sentimenti, ma anche la verità sul piano diabolico di Samuel. Le cose per il giovane sacerdote non andranno però come previsto dato che, come vedremo, verrà addirittura accusato di aver abusato della Alvarado.

Anticipazioni Una Vita: Carmen e Flora danno scandalo baciandosi durante lo spettacolo di Leonor

Nel corso delle nuove puntate della soap iberica e che andranno in onda dal 3 al 9 novembre prossimi, vedremo che le condizioni di salute di Servante continueranno a peggiorare, costringendo Ramon a farlo visitare da un medico. Il dottore non porterà buone notizie e Leonor a questo punto, deciderà di portare in scena la sua opera teatrale proprio nel quartiere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ramon intanto, saputo che l'opera si terrà ad Acacias, proibirà a Trini di parteciparvi. Nel frattempo padre Telmo, approfittando della confusione per l'imminente processione della 'Vergine dei miracoli', riuscirà a 'rapire' Lucia conducendola fuori città, allo scopo di raccontarle tutta la verità su Samuel e sul suo piano per entrare in possesso del suo denaro. Alla fine dello spettacolo teatrale di Leonor, Flora bacerà in bocca Carmen, creando un vero e proprio scandalo ad Acacias.

Una Vita anticipazioni: Padre Telmo accusato di aver abusato di Lucia

Dopo lo scandalo di Flora e Carmen, i fan di Una Vita assisteranno anche ad una clamorosa svolta riguardante padre Telmo. Il sacerdote infatti, dopo aver raccontato a Lucia quanto rivelatogli da Batan nel segreto della confessione, esternerà anche i propri sentimenti alla Alvarado. Dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua, i due perderanno i sensi, risvegliandosi poi senza vestiti uno accanto all'altro, senza ricordare nulla di quanto accaduto.

L'arrivo di Samuel e di Espineira proprio in questo frangente, farà pensare che Telmo abbia abusato della giovane ereditiera, la quale verrà poi convinta da Samuel a testimoniare contro il giovane parroco di fronte al tribunale ecclesiastico. Intanto, un altro colpo di scena vedrà protagonista Casilda, la quale scoprirà da Higinio di non essere affatto una Hidalgo.

Appuntamento dunque con le nuove puntate di Una Vita in onda dal 3 al 9 novembre per scoprile novità riguardanti gli abitanti di Acacias 38.