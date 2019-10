La quarta stagione de Il Collegio sta registrando un buon successo di ascolti. Le prime due puntate hanno ottenuto circa il 10% di share e i ragazzi del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco sono diventati già molto popolari, soprattutto tra i giovanissimi. I collegiali sono molto seguiti sui social dai loro fan e non è sfuggito un particolare molto importante: da una delle foto postate, Roberta Zacchero e Gianni Musella sembrano essere molto più che semplici amici.

A Il Collegio 4 sembra nato l'amore: Roberta posta su Instagram una foto con Gianni

A Il Collegio 4, a quanto pare è sbocciato l'amore tra due collegiali: Roberta e Gianni hanno postato una foto su Instagram in cui si tengono mano nella mano e la frase "Tu insegnami a volare" sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi. La notizia della nuova love story, in breve tempo, ha fatto il giro del web e sono numerosi i fan che tifano per la giovane coppia nata, probabilmente, tra i banchi del collegio.

Già durante le prime due puntate, infatti, i due ragazzi sono apparsi subito complici e sempre pronti a scambiarsi qualche coccola affettuosa.

Gianni Nunzio Musella ha 17 anni e vive a Moncalieri, in provincia di Torino. Non ama molto studiare, ma ha la passione per la musica rap e da grande vorrebbe sfondare in questo campo. Per il giovane torinese, in arte Jenesy, il rap è la lingua che gli permette di esprimersi al meglio e ha dichiarato di scrivere pezzi da due anni, in collaborazione con il suo socio, Spike.

Il duo ha già pubblicato su YouTube il primo brano, intitolato "Non mi serve un maestro". Grazie alla partecipazione al docu-reality, Musella ha aumentato a dismisura i suoi follower su Instagram.

Gianni e Roberta subito complici a Il Collegio 4 con abbracci e coccole

Roberta Zacchero ha 16 anni ed è di Torino. Si è distinta subito al suo ingresso nel Collegio, affermandosi come una ragazza insurrezionalista ed anarchica.

Nel corso del programma Il Collegio 4, Roberta ha confidato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di alcuni problemi di salute. La sedicenne, infatti, ha rivelato di aver sofferto di anoressia, ma adesso ha superato il brutto momento, probabilmente anche grazie al suo carattere forte. Tra lei e Gianni, altro spirito ribelle del Collegio, è nato sin da subito un feeling speciale che li ha portati a frequentarsi anche quando le registrazioni della trasmissione sono terminate.

I loro fan seguono i profili dei giovani collegiali su Intagram facendo il tifo per questa storia d'amore, tenera come l'età dei protagonisti. Non resta che aspettare per vedere come proseguirà questa bella frequentazione tra i due protagonisti Gianni e Roberta de Il Collegio 4.