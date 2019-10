Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la telenovella di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate italiane, rivelano che Samuel Alday deciderà di liberarsi di Ursula Dicenta una volta per tutte. Il fratello di Diego, infatti, pagherà il vigilante Cesareo per costringere la vecchia istitutrice ad abbandonare Acacias 38 per sempre.

Una Vita: Ursula resta senza Padre Telmo

Tempi duri in arrivo per Ursula, la vecchia istitutrice tornata nel vecchio quartiere dopo il rilasciato dal manicomio.

La madre di Blanca dovrà vedersela con Samuel, il quale farà di tutto pur di allontanarla da Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita rivelato che tutto avrà inizio quando il fratello di Diego accuserà Padre Telmo di aver usato violenza su Lucia Alvarado. A tal proposito, la cugina di Celia non si ricorderà niente della notte trascorsa con il prete in quanto narcotizzata con un potente sonnifero. La donna, a questo punto, non saprà più se fidarsi di Martinez o dell'Alday, il quale ha chiesto la sua mano a Felipe e sua moglie.

Per questo motivo, la Dicenta rimarrà dall'oggi al domani senza l'appoggio Padre Telmo, il quale sarà rinchiuso in un monastero nell'attesa che venga valutata la sua posizione dal Priore Espineira (Juan Carlos Talavera). Tuttavia la vecchia istitutrice deciderà di trattenersi qualche altro tempo in canonica, senza ricevere alcun compenso per il suo lavoro.

Samuel usa Cesareo per minacciare la Dicenta

Stando alle trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane si evince che i vicini cercheranno di costringere la Dicenta ad abbandonare il quartiere dopo aver coinvolto Cesareo a parlarle.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma ecco che il vigilante notturno non ascolterà le suppliche dei residenti tra cui la pettegola Donna Susana (Amparo Fernandez). Peccato che l'uomo di legge cambi del tutto parere, quando l'Alday gli prometterà molti soldi in cambio dell'allontanamento di Ursula (Montserrat Alcoverro) da Acacias 38. Per questo motivo, Cesareo non esiterà a presentarsi in canonica dove inviterà con toni minacciosi l'anziana donna ad andarsene dal ricco quartiere prima che Samuel usi mezzi più aggressivi nei suoi confronti.

La vecchia istitutrice sul punto di lasciare Acacias 38

Ebbene sì, il vigilante notturno minaccerà la vecchia istitutrice di lasciare Acacias 38, se non vuole finire in grossi guai. Per questo motivo, Ursula sarà costretta a fare le valige, distrutta dal pensiero che prima o poi dovrà tornare per la strada a mendicare. Fortunatamente un colpo di scena metterà tutto di nuovo in discussione. Di cosa si tratta?

In attesa di saperlo, si precisa che gli appuntamenti persi della telenovella di Aurora Guerra sono visibili in streaming su Mediaset Play.