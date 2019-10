Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si è conclusa su Canale 5 un mese fa ma l'interesse per la serie e per gli attori non si è mai affievolito, specialmente per il bel Can Yaman, interprete di Ferit Aslan. L'attore è diventato famoso in Italia proprio grazie alla serie andata in onda in Turchia nel 2017 e trasmessa nel bel paese da giugno a settembre di quest'anno su Canale 5. A seguito del successo della serie che ogni giorno catturava 3 milioni di telespettatori, Can Yaman ha iniziato ad essere molto amato anche dai fan italiani, specialmente sui social.

Quest'estate a Napoli il giovane attore è stato letteralmente assediato da migliaia di fan accorse da ogni parte della penisola dopo aver reso pubblico sui social la sua vacanza nella città partenopea. Due giorni fa Can è tornato in Italia e un bagno di folla lo ha accolto a Fiumicino. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram due video in cui è evidente il calore e l'affetto dei fan italiani.

Il fenomeno Bitter Sweet: Can Yaman in Italia avvisa i fan che le sorprese non sono finite

Il successo di Bitter Sweet anche in Italia ha portato un'enorme popolarità agli attori protagonisti. Özge Gürel (interprete di Nazli Pinar) era già nota al pubblico italiano grazie alla soap Cherry Season. Can Yaman, invece, fino a qualche mese fa era un volto sconosciuto e adesso è popolarissimo grazie alla serie.

Dopo l'arrivo a Roma il giovane attore ha postato su Instagram un primo video in cui ha ringraziato tutti per l'affetto dimostratogli e ha assicurato che le sorprese non sono finite.

In un secondo video, postato sempre dall'attore, si vede Can assediato dai fan. L'attore ha raccontato di aver fatto una sorpresa a chi l'aspettava fuori dall'albergo dalle 7 del mattino. Il giovane è sceso in strada e si è reso disponibile ad abbracci e selfie.

Infine ha aggiunto che la vera sorpresa deve ancora arrivare e che "il meglio deve ancora venire". A cosa si riferisce Can? Perché è tornato in Italia? Le ipotesi più accreditate fanno riferimento ad una eventuale partecipazione dall'attore a qualche programma televisivo italiano, in particolar modo a Verissimo e C'è Posta per Te. Non ci sono conferme ufficiali ma non bisogna dimenticare che Silvia Toffanin e Maria De Filippi in passato hanno ospitato gli attori delle soap di successo di Canale 5. È perciò facile ipotizzare che possano ancora una volta seguire le preferenze dei telespettatori italiani.

Bitter Sweet non avrà una seconda stagione, Can Yaman è protagonista di Erkenci Kus

Al termine di Bitter Sweet molti si sono chiesti se la serie sarebbe continuata con una seconda stagione, ma la risposta è stata negativa poichè in patria si è conclusa nel 2017. In questi due anni gli attori si sono dedicati ad altri progetti. In particolare, Can Yaman ha recitato in un'altra fiction dal titolo Erkenci Kus in cui interpreta un personaggio totalmente diverso da Ferit Aslan.

Can proviene da una ricca famiglia ed è un fotografo molto famoso che conosce e si innamora di Sanem, un'umile ragazza. Il ruolo interpretato dall'attore è la versione opposta dell'uomo che il pubblico ha conosciuto in Bitter Sweet: look trasandato, capelli lunghi, barba incolta. Alcuni rumor in rete rivelano che Mediaset abbia acquistato la serie che probabilmente andrà in onda la prossima estate.