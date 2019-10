Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato di origini iberiche Una vita, che continua ad arricchirsi di avvenimenti inaspettati. Dagli spoiler degli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo italiano dal 26 ottobre al 2 novembre, si evince che Ursula Dicenta, dopo aver visto Telmo Martinez fare il possibile per far allontanare Lucia Alvarado da Samuel Alday, deciderà d'intromettersi. L’ex governante, non appena vedrà il sacerdote disperato, gli darà una mano invitando l’ingenua cugina di Celia a stare attenta al suo figliastro.

Rosina e la Escolano fanno pace, Samuel dichiara il suo amore alla Alvarado

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno nella settimana dal 26 ottobre al 2 novembre, Telmo, dopo aver visto Samuel con Jimeno Batán, scoprirà che si tratta di un pericoloso strozzino. Nel contempo Felipe e Celia, non appena si accorgeranno che Lucia non ha trascorso la notte in casa, allarmati diffonderanno subito la notizia in giro.

Lolita rassicurerà gli Alvarez Hermoso dicendogli che la loro parente ha dormito in soffitta in compagnia delle domestiche. La Alvarado non riuscirà più a fidarsi del minore degli Alday, quando Telmo le farà sapere che ha incontrato un usuraio. Finalmente Rosina e Casilda faranno pace e Maria fingerà di essere dispiaciuta nel vedere la figlia in buoni rapporti con la sua rivale. Nonostante ciò quest’ultima verrà invitata dal suo amante a proseguire con il loro piano.

Anche Celia e Lucia si riconcilieranno, mentre Leonor proporrà a Carmen di essere la protagonista dello spettacolo teatrale incentrato sulla storia d’amore tra Heliodora e Martina. La richiesta della giovane scrittrice farà ingelosire Lolita. Telmo tenterà di farsi dare da Jimeno Batán delle informazioni su Samuel. Leonor non riuscirà a realizzare il suo progetto a causa degli attori scelti, che non saranno per niente convincenti.

Il minore degli Alday dichiarerà il suo amore a Lucia. Maria, su invito di Higinio inviterà Casilda a farsi dare da Rosina i soldi dell’eredità di Maximiliano Hildago, che le spettano di diritto prima di lasciare Acacias 38 con lei.

Casilda dubita della madre Maria, Ursula tenta di far aprire gli occhi a Lucia

Flora e Carmen non vorranno baciarsi sulle labbra durante lo spettacolo teatrale, scatenando la furia di Leonor.

Neanche Peña sarà disposto a rivestire il ruolo di Servante da giovane. Samuel si presenterà da Celia e Felipe per chiedere la mano della Alvarado. Inoltre il figliastro di Ursula farà sapere ai coniugi Alvarez Hermoso di aver avviato le pratiche per divorziare dalla moglie Blanca. Telmo, messo al corrente delle intenzioni del minore degli Alday, chiederà a Espineira di ritardare l'annullamento del matrimonio tra Samuel e Blanca, per proteggere Lucia.

Fabiana verrà a conoscenza che Higinio e Maria hanno una tresca segreta dopo averli visti baciare. La storica domestica, scoperto l’inganno, avviserà subito Casilda, che non le crederà. Ramon andrà su tutte le furie quando capirà che suo figlio ha intenzione di vendere il poligrafo. Iñigo chiederà a Susana di cucire gli abiti per lo spettacolo teatrale di Leonor: la sarta apprenderà tramite Cesareo che il progetto della scrittrice è illecito. Casilda inizierà a porsi delle domande sul rapporto che c’è tra sua madre e il dottor Baeza. Deciso a salvare la Alvarado, il parroco la farà incontrare con Batán, con la speranza che l’uomo le dica che di essersi accordato con Samuel per entrare in possesso del suo patrimonio. Il piano di Telmo non avrà un esito positivo e Ursula, dopo aver visto fallire il parroco metterà in guardia Lucia sulle cattive intenzioni di Samuel. Purtroppo la polmonite di Servante si aggraverà ulteriormente, al tal punto che il Palacios contatterà un nuovo medico. Per concludere, lo strozzino Jimeno si avvicinerà a Telmo in un modo intimidatorio.