La fortunata soap di Rai 1 Il Paradiso delle signore è tornata sul piccolo schermo, per la felicità di tutti coloro che seguono le vicende del grande magazzino. Due protagonisti di questo sceneggiato, nel corso di un’intervista hanno anticipato in anteprima esclusiva che la loro vita matrimoniale non sarà affatto rose e fiori. Si tratta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), che entreranno in crisi dopo essere diventati marito e moglie come tanto desideravano.

Le nozze di Vittorio e Marta, la neo sposa non rinuncia alla sua carriera

Finalmente nell’episodio della nuova stagione daily andato in onda venerdì 18 ottobre 2019, i telespettatori hanno assistito al matrimonio di Marta e Vittorio. I due storici protagonisti prima di poter coronare il loro sogno d’amore hanno affrontato una serie di imprevisti. Inizialmente la Guarnieri ha avuto dei problemi con il suo abito da sposa, e poi ha fatto i conti con i soliti litigi tra suo padre Umberto e suo fratello Riccardo.

Le nozze più attese dell’anno si sono rivelate una vera sorpresa, soprattutto perché sono state organizzate da Vittorio con discrezione proprio con l’intento di sorprendere la sua amata. Tutti gli invitati compresa la famiglia Guarnieri si è fatta coinvolgere dai festeggiamenti, pur non avendo approvato il fatto che la cerimonia nuziale sia stata celebrata in intimità in una cappella situata all’interno di un castello.

Le anticipazioni delle prossime puntate non sono piacevoli, in quanto la felicità dei neo sposi durerà poco. La nipote di Adelaide, anche se avrà intenzione di avere dei figli, si troverà ad un bivio. La giovane Guarnieri non vorrà per nessun motivo mettere da parte la sua carriera, e a quanto pare questa sarà la ragione principale che la farà discutere con il marito. A raccontare in anteprima questi difficili momenti sono stati proprio i rispettivi interpreti di Marta e Vittorio.

La moglie del Conti litiga con il padre, Umberto ha dei problemi economici

Nel corso di un’intervista rilasciata a Vero Tv, l’attore Alessandro Tersigni ha anche rivelato che il suo personaggio avrà un vera e propria svolta dal punto di vista lavorativo. L’attrice Gloria Radulescu, invece, oltre ad anticipare che tra i neo sposi avverranno dei cambiamenti, ha sottolineato che Marta non vorrà appunto trascurare la sua vita professionale per diventare madre.

Sempre sulle pagine del noto settimanale diretto da Laura Bozzi, l’interprete della sorella di Riccardo ha svelato che non avrà più lo stesso rapporto con il padre Umberto. A quanto pare tra quest’ultimo e la figlia ci sarà una rottura a causa di una scottante verità del passato. Marta mostrerà quindi il suo forte carattere e la sua determinazione come non ha mai fatto prima. Per finire il cognato della contessa di Sant’Erasmo oltre ad essere ai ferri corti con i figli, soprattutto con Riccardo che continuerà ad avercela con lui per non averlo lasciato libero di viversi la sua storia d’amore con Nicoletta Cattaneo, verserà in una complicata situazione economica.