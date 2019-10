Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea, nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonista l'avvocato Leone. Le trame inerenti le puntate in onda dal 28 ottobre al 1° novembre, rivelano che ci sarà una svolta importante con Diego che verrà arrestato e formalmente accusato di tentato omicidio. Intanto, Raffaele sarà sempre più in ansia per le sorti di suo figlio ed avrà un drammatico confronto con lui in prigione mentre Filippo e Serena avranno un riavvicinamento. Infine, Andrea sarà in difficoltà così come Vittorio che farà di tutto per riconquistare Alex.

Un posto al sole, Raffaele in ansia per Diego

Le trame Un posto al sole dal 28 ottobre al 1° novembre, rivelano che Diego finirà in prigione per il tentato omicidio di Aldo Leone e verrà difeso da Niko e Susanna. Intanto, Raffaele sarà sempre più in ansia per le sorti di suo figlio e temerà i risultati dei riscontri effettuati sull'automobile del giovane e che potrebbe risultare decisivi ai fini delle indagini.

Tuttavia, Diego avrà un ricordo improvviso della sera dell'incidente e ciò potrebbe cambiare completamente la situazione. Intanto, la storia d'amore tra Marina e Fabrizio si consoliderà sempre più ed i due saranno più uniti che mai e per questo dovranno ringraziare Alberto che involontariamente li ha aiutati. Poco dopo, Michele ed Arianna si recheranno a scuola per parlare agli studenti del professor Scaglioni e le loro parole non rimarranno nel vuoto visto che i ragazzi saranno molto colpiti dagli interventi dei due.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Diego, dopo aver avuto il ricordo improvviso, chiederà di parlare con Niko per comunicargli le novità e nel frattempo una persona molto misteriosa giungerà a Caffé Vulcano. Nel frattempo, Angela farà di tutto per convincere Giulia e Franco ad iscriversi ad un corso di ballo. Michele e Arianna dopo i loro interventi a scuola, si ritroveranno a dover fare i conti con il padre di Maurizio Mennella che si mostrerà minaccioso nei loro confronti.

Nel frattempo, i medici proveranno a risvegliare Aldo Leone dal coma indotto mentre tutti saranno in ansia per Diego. Vittorio farà una sorpresa a suo padre Guido spiazzandolo completamente mentre Andrea andrà in difficoltà.

Raffaele ha un confronto drammatico con Diego

Raffaele sarà sempre più preoccupato per Diego mentre Filippo sarà in ansia per l'incontro con sua moglie Serena e spererà che il tempo passato lontani sia servito ad attenuare le tensioni sorte tra loro nell'ultimo periodo.

Intanto, Delia farà di tutto per non permettere a Beatrice di far parte della vita di suo marito Aldo. Poco dopo, Vittorio cercherà di riavvicinarsi ad Alex, ma i suoi tentativi risulteranno alquanto vani. Tuttavia presto potrebbe ricevere l'aiuto di una persona totalmente inaspettata. Poco dopo, Raffaele si recherà in carcere da Diego ed avrà un drammatico e delicato confronto con lui. Filippo e Serena ceneranno insieme e sembreranno vicini e complici come non lo erano più da tempo, ma c'è qualcosa che non fa restare tranquillo l'uomo e così la situazione non si sbloccherà.

Intanto, Vittorio si recherà ad un incontro con Alex con il cuore pieno di speranza, ma non sa che Mia gli ha teso una trappola.