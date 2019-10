La soap opera di origini iberiche Una vita continua a far emozionare e a stupire con colpi di scena. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani, rivelano che Raul Andrade (Santos Mallagray) porterà scompiglio ad Acacias 38. Si tratta di un giovane che metterà piede nel piccolo quartiere spagnolo per ricongiungersi con sua madre Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Quest’ultima dopo aver recuperato il tempo perduto con il suo stesso sangue, correrà un grosso pericolo.

L’ingenuo ragazzo farà arrivare in paese suo padre Adone, che darà inizio alla sua vendetta. Il pregiudicato uomo desterà parecchio terrore a tutte le colleghe di lavoro di sua moglie, con il suo minaccioso modo di fare. In particolare l’ex domestica di Ursula verrà ricattata da suo marito, che la costringerà a fargli avere un’ingente quantità di denaro.

Arriva Raul ad Acacias 38, Carmen difende il figlio

Nelle prossime puntate italiane in programma tra qualche mese, gli abitanti assisteranno all'arrivo di Raul, un giovane che sin da subito sarà alla ricerca di una signora chiamata Asensio.

Il ragazzo dopo aver commesso un furto rischierà di finire in prigione, con l’accusa di essersi impossessato del portafogli di un borghese. A gran sorpresa la domestica Carmen inviterà Cesareo a non denunciare il new entry, e non solo, visto che lo accoglierà in soffitta. Raul invece di ringraziare la Sanjurjo per averlo fatto sfuggire alla giustizia, la disprezzerà poiché non riuscirà a capire come sia potuta diventare una cameriera.

L’Andrade si rivelerà essere il figlio di Carmen, e con il passare dei giorni farà fatica ad adattarsi al modo di vivere degli inservienti, arrivando anche a scontrarsi con Lolita per averlo fatto rimanere senza cibo nel corso di una cena. Nonostante ciò la Sanjurjo prenderà nuovamente le difese del figlio, facendo sapere alle colleghe che potrebbe essere stato condizionato dal padre Adone, precisando che attualmente l’uomo si trova in carcere.

Ad un certo punto Raul cambierà atteggiamento stringendo un legame con Servante, che appena guarito dalla polmonite inviterà il giovane ad essere più gentile nei confronti della donna che l’ha messo al mondo.

Il giovane Andrade contatta il padre, la Sanjurjo minacciata dal marito Adone

Nel frattempo Carmen per rendere felice il figlio venderà un prestigioso scialle soltanto per potergli comprare dei dolci.

L’Andrade quando sua madre gli dirà di essere stata costretta ad abbandonarlo in passato, si metterà alla ricerca di un lavoro e con il primo guadagno ricavato riacquisterà la mantella di cui si è disfatta la donna. Proprio nel momento in cui i due parenti sembreranno aver trovato la giusta armonia, Raul si renderà protagonista di una grossa imprudenza. Il giovane prima di riconciliarsi in modo definitivo con la madre, contatterà il padre Adone e gli farà sapere che si trovano ad Acacias 38.

Agendo in tale maniera, l’Andrade metterà in grosso pericolo Carmen. Quest’ultima quindi sbaglierà a fidarsi del figlio, visto che suo marito si presenterà nel quartiere per ricevere del denaro da lei. La presenza di Adone farà preoccupare anche le altre cameriere. L’ex domestica di Ursula per mettere a tacere i pettegolezzi su suo marito, darà allo stesso alcuni soldi, ma purtroppo l’uomo non si accontenterà. Carmen non avrà quindi altra scelta che ottenere la cifra richiesta dal padre di suo figlio, ma il diretto interessato la minaccerà dicendole di voler avere ciò che gli ha chiesto il prima possibile. Fortunatamente Adone concederà alla Sanjurjo un giorno di grazia, ma subito dopo farà un gesto inaspettato. L’uomo si avvicinerà a suo figlio per chiedergli delle informazioni sulla ricchezza di Samuel Alday.