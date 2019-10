"L'Assedio" è il nome del nuovo talk show che da oggi mercoledì 16 ottobre riporterà Daria Bignardi in tv sul canale Nove. L'ex direttrice di Rai 3, infatti, ritorna alla conduzione di un programma televisivo a distanza di quattro anni dall'ultima puntata de "Le invasioni barbariche". Anche il titolo di questa nuova trasmissione sarà mutuato da un film, ovvero dall'omonimo capolavoro cinematografico di Bernardo Bertolucci.

In questa nuova avventura televisiva la Bignardi sarà accompagnata e coadiuvata dalla stessa scenografa, ovvero Francesca Montinaro, e dallo stesso gruppo di autori che curava tempi, scrittura e contenuti de "Le invasioni barbariche".

Daria Bignardi torna in tv su canale Nove con 'L'Assedio'

Stasera 16 ottobre, a partire dalle ore 21:10 circa, va in onda sul Nove la prima puntata de "L'Assedio", il nuovo programma di Daria Bignardi.

La trasmissione sarà in diretta e prevede due cicli di otto puntate: il primo ciclo sarà trasmesso dal circuito Discovery a partire dalla metà di ottobre, mentre il secondo ciclo andrà in onda sulla medesima piattaforma televisiva a partire dalla fine di febbraio.

Pare che a convincere la Bignardi a tornare in video, dalla quale era assente dal 2015, sia stata Laura Carafoli in cerca di una conduttrice che potesse rappresentare la guida sicura di un talk show incentrato sull'attualità.

Questo nuovo format riprenderà in parte la linea editoriale de "Le invasioni barbariche", anche perché saranno sempre presenti il pubblico in sala, l'immancabile scrivania e gli ospiti di rito ai quali proporre domande e interviste.

Un quarto di secolo in tv per Daria Bignardi

Negli ultimi anni lontani dal teleschermo la prima conduttrice del reality show Grande Fratello ha scritto il libro "Storia della mia ansia", ha scritto e interpretato lo spettacolo teatrale "La coscienza dell'ansia" e ha anche svolto il ruolo di direttore di Rai 3 dal febbraio 2016 al giugno 2017.

L'inizio della carriera televisiva per la presentatrice ferrarese è però datato 1995 quando esordisce in video accanto a Davide Riondino in "A tutto volume", rubrica letteraria di Canale 5. Dal 1998 al 2001, sempre su Mediaset, ma su Italia 1, la Bignardi conduce il programma "Tempi Moderni", e successivamente inizia a guadagnarsi notorietà su larga scala con la conduzione della prima edizione del "Grande Fratello", trasmesso da Canale 5 nel 2000.

Il 2004 vede la Bignardi alla conduzione de "La Fattoria", reality di Italia 1, e nello stesso anno la presentatrice approda a La7 per la conduzione del celebre programma "Le invasioni barbariche". Nel 2009, infine, Daria debutta su Rai 2 con "L'Era Glaciale", talk show in seconda serata.