Oggi 16 ottobre, a partire dalle 21.25 su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, dove i 6 concorrenti vip ancora in gioco si daranno battaglia per conquistare i quattro posti liberi per la finalissima del prossimo 23 ottobre. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social del programma, il giudice speciale della puntata in onda questa sera sarà Maria De Filippi, mentre Irama, Stash e Diana Dal Bufalo duetteranno con i concorrenti ancora in gara. Due i vip che saranno costretti ad abbandonare il talent, ad un passo dalla finale.

Amici Celebrities, Maria De Filippi quarto giudice nella semifinale di oggi 16 ottobre

Tutto pronto per la messa in onda della puntata di semifinale di Amici Celebrities che, questa sera, vedrà i sei concorrenti Vip darsi battaglia per conquistare la tanto agognata finale del Talent. Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, gareggeranno non più divisi in squadre, ma uno contro l'altro a suon di sfide di ballo e canto.

A giudicare le performance, la giuria composta da Platinette, Guliano Peparini e Ornella Vanoni. Giudice speciale per l'occasione, sarà Maria De Filippi, la quale tornerà sul palco dopo aver passato il testimone della conduzione a Michelle Hunziker nella scorsa puntata.

Irama, Stash e Diana dal Bufalo ospiti della semifinale di Amici Vip

Oltre al ritorno di Maria De Filippi, tra gli ospiti della puntata in onda questa sera, vi saranno tre allievi nati proprio nella scuola di Amici.

Gli spoiler rivelano infatti che, sul palco saliranno Irama, Stash e Diana dal Bufalo, pronti a duettare con i sei concorrenti ancora in gara, allo scopo di aiutarli a raggiungere la finale della prossima settimana. Da quanto si apprende dunque, saranno due i Vip che verranno eliminati nella semifinale di oggi 16 ottobre, dato che, solo quattro sono i posti disponibili per la finalissima di mercoledì prossimo.

A decidere il destino dei Vip in gioco, oltre a Maria De Filippi e alla giuria, ci sarà anche il televoto del pubblico da casa, chiamato in settimana ad esprimere la propria preferenza.

Solo dopo la messa in onda della semifinale di oggi 16 ottobre quindi, si scoprirà chi saranno i quattro finalisti di questa prima edizione di Amici Celebrities, pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria finale e chi invece dovrà abbandonare il programma ad un passo dall'ultima puntata.

Ricordiamo inoltre che sul sito Witty Tv e sulle pagine social ufficiali del programma, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti momenti inediti all'interno della scuola di Amici.