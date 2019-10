Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5, ma anche in prime time su Rete 4. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 20 al 27 ottobre, in prima visione, svelano che Telmo Martinez dubiterà sul sentimento che Samuel Alday prova nei riguardi di Lucia Alvarado. Leonor, al contrario, tenterà di costringere Rosina ad accettare Casilda in famiglia.

Celia e Felipe mettono in guardia Lucia

Telmo dubiterà che Samuel sia coinvolto nella morte di Joaquin, anche se Lucia non crederà a questa illazione. Nel frattempo, Celia e Felipe suggeriranno alla Alvarado di stare lontana dal figlio di Jaime dopo che è stato incivilmente picchiato da uno dei tirapiedi di Jimeno Batan.

Casilda fatica ad abituarsi all’idea di essere figlia di un nobile

Le condizioni di salute di Servante Gallo, al contrario, miglioreranno ulteriormente, mentre Leonor cercherà di convincere Rosina ad accettare in famiglia Casilda.

Pure quest'ultima, però, farà tanta fatica ad accettare di essere la figlia di Maximiliano. Nello stesso momento, Servante guarirà dalla pericolosa polmonite, anche se continuerà ad accusare il suo malessere. L'Alday, al contrario, cercherà di uscire dalla crisi economica mettendo in vendita alcuni dei suoi oggetti familiari, preparando una mostra che non sarà accolta nel migliore dei modi dai presenti.

Questi ultimi, infatti, decreteranno di abbandonare l'evento. La sola a rimanergli vicino sarà la cugina di Celia che gli darà una mano ad assestare una celebre statuetta.

Leonor vuole trasformare sua sorella in una 'signorina'

La Seler muterà completamente comportamento, tanto divulgare che Casilda è la figlia del suo defunto consorte nel bel mezzo di uno spuntino a La Deliciosa. Martinez, al contrario, bloccherà una cena tra Samuel e Lucia e proprio quest'ultima intuirà che dietro tutto c'è lo zampino di sua cugina.

A proposito, la Alvarado racconterà alla moglie di Felipe di essere l'erede dei Marchesi di Valmez. L'Alvarez Hermoso, al contrario, dubiterà che Samuel sia entrato in relazione con la parente soltanto per sottrargli l'eredità. Rosina e Leonor, nel frattempo, condurranno la vedova di Martin a comperare alcuni abiti nella sartoria di Donna Susana. Per finire Gallo approverà che la Hildago realizzi l'opera teatrale che mostra la 'relazione peccaminosa' tra due donne.

I residenti di Acacias 38 iniziano a parlare male di Lucia

Vedremo inoltre che il priore Espineira, infuriato, darà la colpa a Telmo di aver proibito alla Alvarado di fidanzarsi con Samuel. La Escolano, invece, sarà forzata a lasciare il lavoro come cameriera, mentre sua madre Maria si dimostrerà molto interessata ai soldi della sua eredità. Nello stesso momento, Martinez intuirà che la cugina di Celia possiede molte più ricchezze di quelle che ha confermato di avere.

Per questa ragione rovisterà tra i documenti del suo superiore: qui troverà un rivelante certificato. In seguito invierà alla stampa una lettera che preannuncia la parentale tra i Marchesi di Valmez e Lucia, in quanto figlia di due fratellastri. Motivo per cui i residenti di Acacias 38 iniziano a parlare male di Lucia.

Martinez spia un incontro tra Jimeno ed il figlio di Jaime

Tuttavia la cugina di Celia non farà caso alle maldicenze sul suo conto. Successivamente, la consorte di Felipe consiglierà alla cugina di rinunciare all'eredità dei Valmez per far tacere le dicerie su di lei. Espineria, nel frattempo, intuirà che Martinez ha diffuso la notizia, anche se quest'ultimo tenterà di sviare i sospetti. Nello stesso momento Casilda e Rosina finalmente faranno pace. Per finire, il prelato vedrà Jimeno e l'ex marito di Blanca assieme, tant'è da supporre che stanno architettando un piano.