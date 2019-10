Lo sceneggiato iberico Una Vita continua ad essere movimentato grazie ad intrighi e colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, padre Telmo Martinez commetterà un furto per il bene di Lucia Alvarado. Nello specifico il sacerdote dopo essere stato rimproverato da Espineira, entrerà in possesso di una copia del testamento della cugina di Celia e Felipe.

L’intento del prelato sarà quello di far aprire gli occhi alla giovane, ovvero di farla allontanare da Samuel Alday. Purtroppo a causa del sacerdote che farà pubblicare su un quotidiano la verità sul suo passato, Lucia inizierà ad essere evitata da tutti i residenti di Acacias 38, che non digeriranno il fatto che sia l’erede dei marchesi di Valmez.

Rosina annuncia che Casilda è figlia di Maximiliano, Felipe sospetta di Samuel

Dagli spoiler degli appuntamenti italiani in programma dal 20 al 26 ottobre 2019, si evince che Telmo metterà in guardia Lucia da Samuel, dicendole che è l’assassino di Joaquin.

Subito dopo anche Celia e Felipe inviteranno la Alvarado a prendere le distanze dal minore degli Alday. I coniugi Alvarez Hermoso temeranno che la loro parente possa correre un grosso pericolo, dopo essere stata aggredita insieme al marito di Blanca dagli uomini dello strozzino Jimeno Batan. Nel frattempo Leonor vorrà accogliere nella sua famiglia Casilda per aver scoperto che sono figlie dello stesso padre.

Quest’ultima purtroppo farà fatica a cambiare modo di vivere.

Servante pur essendosi ripreso dalla polmonite, continuerà a dichiararsi malato. Samuel per risolvere i suoi problemi economici una volta per tutte, deciderà di vendere degli oggetti appartenenti alla sua famiglia tramite un’esposizione. Sfortunatamente il figliastro di Ursula discuterà con gli abitanti poiché nessuno prenderà parte al suo evento, tranne Lucia che si dirà disposta ad aiutarlo a sistemare una prestigiosa statua.

Durante una merenda a La Deliciosa, la Rubio farà sapere a tutti coloro che saranno presenti che la Escolano è la figlia illegittima del suo defunto marito Maximiliano Hildago.

Telmo interromperà una cena romantica tra Samuel e Lucia, che capirà subito che il parroco ha agito su ordine di Celia. A questo punto la Alvarado confesserà alla cugina che i Marchesi di Valmez sono i suoi genitori. Messo al corrente della spiazzante verità, Felipe sospetterà che l’Alday si sia avvicinato a Lucia soltanto per entrare in possesso dell’eredità della stessa.

Leonor e Rosina porteranno Casilda in sartoria per farle cucire degli abiti adatti. Servante darà il consenso alla giovane Hildago per realizzare un’opera teatrale incentrata sulla peccaminosa storia d’amore tra Heliodora e Martina, due giovani donne che ha conosciuto in passato.

Telmo fruga tra gli effetti personali di Espineira, Lucia ignorata dall’intero quartiere

Il priore Espineira si arrabbierà con il Martinez, per non aver fatto nulla per impedire a Lucia di instaurare un forte rapporto con Samuel.

Nel contempo Casilda oltre ad essere costretta e non fare più la domestica, verrà condizionata dalla madre Maria, che sarà interessata insieme ad Higinio al patrimonio degli Hildago. Telmo tramite una conversazione con Espineira capirà che i soldi che riceverà presto Lucia sono tantissimi. Il sacerdote pur essendo consapevole di fare un grande errore, frugherà tra gli effetti personali del suo superiore, entrando in possesso di una misteriosa lettera indirizzata ad un giornalista locale. Il giorno seguente su tutti i quotidiani verrà diffusa la notizia sul legame di parentela tra i Valmez e Lucia.

Quest’ultima quando verrà a conoscenza che tutti gli abitanti fingono di non vederla per aver appreso che i suoi genitori l’hanno abbandonata dopo aver scoperto di essere fratellastri, troverà conforto tra le braccia di Samuel. Celia proporrà alla cugina di rinunciare all’eredità dei marchesi, e farà di tutto per mettere la parola fine ai pettegolezzi sulla stessa. Telmo non appena Espineira gli dirà di sapere che è stato lui a far venire alla luce il segreto di Lucia, giustificherà la sua azione. Il sacerdote dirà al priore che il suo piano è quello di invitare la fanciulla a non accettare l’ingente quantità di denaro che le spetta. Rosina e Casilda dopo aver avuto una pesante discussione a causa di Maria, si riconcilieranno. Prima di andare nuovamente a cena con Lucia, il minore degli Alday incontrerà il pericoloso usuraio Batan. Telmo quando sorprenderà Samuel in compagnia di Jimeno, sospetterà che i due abbiano delle cattive intenzioni.