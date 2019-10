Le nuovissime anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 21 al 25 ottobre 2019 ci rivelano che al centro delle trame ci sarà Diego. L'avvocato Leone sarà investito e finirà in ospedale per cui inizieranno le indagini e il povero Giordano Junior sarà uno dei sospettati. Un'altra importante anticipazione, sempre del mese di ottobre, riguarda Viola: Ilenia Lazzarin, infatti, tornerà a girare. Ma veniamo ai dettagli.

Un'indagine complicata

Gli spoiler di Un posto al sole al 25 ottobre ci raccontano che l'ex amante di Beatrice verrà investito e finirà in ospedale in pericolo di vita. Il tutto accadrà proprio dopo il litigio avvenuto tra Aldo e Diego per cui Nicotera inizierà a sospettare di quest'ultimo. Le anticipazioni dettagliate ci rivelano che il magistrato inizierà a fare i primi rilievi sul luogo dell'incidente (ai danni dell'avvocato) e nasconderà alla Landolfi la pista giusta da seguire.

Il marito di Viola, infatti, sarà sempre più convinto che ad aver investito l'amico sia stato Diego e che l'abbia addirittura fatto apposta. Penserà ciò perché nel passato si era comportato allo stesso modo con lui quando credeva che avesse tradito la moglie con le bella Beatrice.

Eugenio, nonostante il forte legame affettivo con la famiglia Giordano ed in particolar modo con Raffaele, deciderà di andare avanti e indagare su Diego.

Il magistrato si concederà però una libertà: comunicare le sue intenzioni al povero portiere prima di procedere. Quest'ultimo ne resterà profondamente turbato e non nasconderà al marito di Viola di aver dubitato anch'egli dell'innocenza del figlio. Diego, intanto, sarà irreperibile e non riuscirà a rispondere alle tante chiamate del padre mentre guarderà terrorizzato la sua macchina ammaccata.

Torna Viola, gli spoiler di ottobre

A breve in Un posto al sole terminerà la trasmissione degli episodi girati prima della pausa estiva di agosto e le anticipazioni ci rivelano che si sarà un ritorno attesissimo dai fan.

Parliamo di Ilenia Lazzarin che tornerà ad interpretare il personaggio di Viola Bruni dopo la lunga pausa per la maternità. L'attrice tornerà in onda venerdì 25 ottobre 2019 in quanto il suo bambino ha oramai dieci mesi. Gli spoiler ci rivelano che Viola ricomparirà a seguito della vicenda di Aldo in quanto suo marito indagherà sull'accaduto. Eugenio, però, non si limiterà a seguire le indagini ma si precipiterà anche all'ospedale per stare vicino al suo caro amico che passerà dei momenti davvero brutti.

L'appuntamento con Un posto al sole sarà tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45 circa dopo la trasmissione "Storie Minime" che va in onda dopo Blob.