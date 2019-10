Lite tra la speaker radiofonica Anna Pettinelli e la tentatrice Cecilia Zagarrigo avvenuta nell'ultima puntata di Uomini e donne registrata nei giorni scorsi. Nella puntata in questione dedicata al trono classico, c'è stato il consueto spazio dedicato a Temptation Island vip. In studio, la conduttrice Alessia Marcuzzi per commentare i primi falò di confronto. Dopo Damiano er Faina e Sharon, la cui ospitata nel salotto della De Filippi è stata alquanto movimentata per via dell'acceso scontro con Tina Cipollari e di Ciro Petrone con la sua fidanzata, questa settimana sono arrivati in studio Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Tra i due sembra essere tornato il sereno dopo un falò di confronto che non era affatto partito nel migliore dei modi. Ospite in studio anche la tentatrice Cecilia Zagarrigo già nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata corteggiatrice. Ovviamente, già dal suo ingresso in puntata, sono iniziate le scintille con la Pettinelli. Tutto sarebbe scaturito da una frase detta dalla donna nei confronti della ragazza.

Frase che non sarebbe piaciuta nemmeno alla conduttrice Maria De Filippi. Quando Cecilia è entrata in studio, Anna Pettinelli avrebbe detto: "si è messa la prima cosa che ha trovato".

A Uomini e Donne è scontro tra la speaker e la tentatrice

Un ennesimo scontro acceso ha avuto luogo nel salotto di Uomini e Donne. Protagoniste come spesso accade due donne. Sotto accusa Cecilia Zagarrigo, tentatrice che durante la partecipazione a Temptation Island Vip avrebbe istaurato, a detta di molti, più di una semplice amicizia con il fidanzato di Anna Pettinelli, Stefano Macchi.

La ragazza, dal suo canto, ha replicato dicendo che non è da lei rubare i fidanzati delle altre e che tra lei e Stefano c'è stata soltanto una grande amicizia e simpatia. Ha poi aggiunto che lui è stato un punto di riferimento all'interno del villaggio, ma non c'è stato alcun coinvolgimento sentimentale. Inoltre, secondo Cecilia, Anna sarebbe troppo gelosa ed esagerata nei confronti del suo fidanzato Stefano.

Non la pensa così l'opinionista Gianni Sperti. Secondo lui, alla ragazza Stefano piaceva e pure tanto. Anzi, ha aggiunto Gianni, si è presa una bella cotta per lui. La discussione, si è protratta tanto che, ad un certo punto, come spesso sta accadendo nelle ultime puntate è dovuta intervenire la conduttrice Maria De Filippi per fare da mediatrice. Per sapere come sono andate davvero le cose in studio non resta che aspettare la messa in onda della puntata che, presumibilmente, sarà la settimana prossima.