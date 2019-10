Continua a riservare numerose sorprese la serie televisiva Un passo dal cielo giunta alla sua quinta stagione, sempre più vicina al gran finale. Nel corso della sesta puntata in programmazione giovedì 17 ottobre 2019 a partire dalle ore 21:25 circa, dei new entry ostacoleranno la felicità dei protagonisti. Si tratta di due uomini, che porteranno scompiglio nella vita di Emma Giorgi (Pilar Fogliati) e di Valeria Ferrante (Beatrice Arnera).

L’etologa sarà impegnata a gestire l’inaspettato arrivo del fratello Giulio. La nuova forestale invece avrà un nemico da cui guardarsi le spalle. Si tratta del cognato Ezio, che metterà piede a San Candido con l’intenzione di far allontanare la figlia Isabella (Jenny De Nucci) dalla zia.

Riassunto della quarta puntata

Nel quarto appuntamento che i telespettatori hanno visto ieri sera, giovedì 3 ottobre 2019, Valeria Ferrante si è trovata nei guai, a seguito dell’aggressione di un maestro di sci.

Il commissario Vincenzo quindi è stato messo di fronte a delle scelte, decidere se procedere contro la sua coinquilina, e fare chiarezza sui suoi sentimenti. Il Nappi ha messo un freno a ciò che è accaduto tra lui e la zia di Isabella, dicendole di dover pensare alla sua bambina Carmela. Intanto le indagini hanno dato i primi sviluppi, visto che Klaus è stato sospettato come colpevole della morte di Adriana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Francesco proprio quando è apparso più sereno del solito, ha fatto nuovamente i conti con la malattia di Emma. Neri ha accettato di portare la Giorgi dallo specialista consigliato dal maestro Albert Kroess, pur non fidandosi dell’uomo. Nella parte finale l’etologa è venuta a conoscenza tramite i risultati delle sue analisi del sangue di essere in dolce attesa. Per tale motivo il dottore ha fatto presente alla donna che se accetterà di farsi operare con la speranza di distruggere il suo aneurisma, dovrà abortire.

Trama del sesto episodio: l’arrivo di Giulio ed Ezio

Il 17 ottobre 2019 su Rai 1 andrà in onda il sesto episodio della fiction diretta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà. Dagli spoiler si evince che ancora una volta Francesco Neri affronterà delle nuove difficoltà. Il comandante della forestale di San Candido non saprà come fare per gestire due situazioni non facili. L’uomo da una parte si metterà alla ricerca del misterioso individuo che minaccia la psicologa Elena Salvi, con cui avrà sempre più confidenza.

D’altro canto Francesco non saprà come comportarsi nei confronti di Emma, che farà i conti con un avvenimento del tutto inaspettato. L’etologa rivedrà una persona con cui avrà una stretta parentela, cioè suo fratello Giulio, e a quanto pare non sarà per niente felice di questo arrivo: il ragazzo infatti avrà dei problemi da risolvere. Il titolo della puntata ‘Fantasmi del passato’ sarà un riferimento a Valeria, che ovviamente continuerà a vivere sotto lo stesso tetto con Vincenzo. Alla porta della nuova forestale busserà un uomo del suo passato chiamato Ezio, che si rivelerà essere il padre di Isabella. Questo sarà intenzionato a tutti i costi a portare con sé la figlia, e quindi a farle prendere le distanze in modo definitivo dalla zia e da Klaus Moser. Infine Valeria non vorrà separarsi dalla nipote per nessun motivo, invece il rapporto che Francesco avrà con Elena si intensificherà a tal punto da poter compromettere quello con Emma.