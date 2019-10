A Uomini e donne è tornato il sereno per una delle coppie storiche che si sono formate nel corso di questi anni all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Ida e Riccardo, i quali dopo aver deciso di mettere la parola fine alla loro storia, sono tornati nuovamente sui loro passi e in particolar modo la dama ha scelto di concedere una seconda possibilità a Riccardo.

Una decisione che ha mandato in tilt Armando, il quale si è sentito usato dalla Platano e proprio ieri pomeriggio, durante la messa in onda del trono over, ha postato una serie di stories dove si scagliava duramente contro la coppia che si è riformata.

Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo di U&D: Armando furioso sui social e lancia frecciatine

Nel dettaglio, infatti, Ida è tornata in studio a Uomini e donne ammettendo di volerci riprovare con Riccardo, mettendo così da parte la frequentazione che c'è stata con Armando.

Quest'ultimo, però, non ha gradito minimamente l'atteggiamento della dama e così ha svelato che nel corso della settimana appena trascorsa, dopo che Riccardo le aveva scritto la lettera d'amore, Ida aveva comunque cercato Armando e i due si sono sentiti tramite messaggini.

Armando, alla luce di quello che poi è successo, ha ammesso di essersi sentito usato dalla Platano, ritenendo che il suo obiettivo fosse stato quello di far ingelosire Riccardo per suscitare in lui una reazione.

E anche ieri pomeriggio Armando ha continuato ad attaccare Ida e lo ha fatto dalla sua pagina ufficiale Instagram.

Il cavaliere prima ha scritto che bisognerebbe chiamarlo 'Cupido' per aver favorito il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, ma ha anche aggiunto che bisogna fare del male e poi dimenticarsene, dato che la Platano in studio si è scagliata contro di lui.

Il duro sfogo di Armando contro la coppia Ida e Riccardo

'Non mi ha usato, noooo' ha scritto Armando sui social aggiungendo poi una frase sibillina che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

'A lui stanno bene le.... e a te pure'. Insomma un duro sfogo quello del cavaliere di Uomini e donne, il quale conferma di esserci rimasto male per come sono andate le cose. E soprattutto quest'ultima frase, con tanto di puntini sospensivi, postata sui social, lascerebbe intendere che forse tra lui e la dama ci sia stato qualcos'altro.

Di certo le affermazioni di Armando non passeranno inosservate e c'è da scommettere che verranno 'trattate' nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne trono over.

Intanto, però, Ida e Riccardo vanno avanti per la loro strada e nella puntata di oggi li vedremo ballare appassionatamente in studio, con tanto di bacio super romantico.