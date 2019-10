Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera diretta da Brad Bell campione di ascolti in tutto il mondo. Le trame delle puntate in programma a novembre negli Usa, rivelano che Hope Logan si troverà in grave difficoltà a causa di una proposta indecente di Thomas Forrester. Ebbene sì, il figlio di Ridge chiederà all'ex moglie una notte d'amore per concederle l'affido congiunto del piccolo Douglas.

Beautiful: il piano di Hope per ottenere Douglas

Le macchinazioni di Thomas (Matthew Atkinson) continueranno ad essere al centro delle puntate attualmente in onda sulla Cbs. Le anticipazioni di Beautiful, in onda a novembre in America, rivelano che il Forrester farà una proposta che lascerà senza parole Hope (Annika Noelle). Tutto avrà inizio esattamente quando la madre di Beth deciderà di ottenere l'affido di Douglas, in quanto reputa che il suo ex marito non sia un buon padre.

Per fare ciò, la Logan confesserà a quest'ultimo di provare ancora dei sentimenti per lui durante la festa di Halloween organizzata a casa di Eric e Quinn (Rena Sofer). Dall'altro canto, Liam (Scott Clifton) dimostrerà di avere dei dubbi sul piano della fidanzata, in quanto preferirebbe lasciare che il bambino cresca in casa di Brooke in modo da evitare tanti conflitti legali. Infine, ammetterà che avrebbe seria difficoltà a gestire questa eventualità, visto che è già padre di Kelly e Beth.

Thomas è ancora ossessionato da Hope

Stando agli spoiler di Beautiful in onda attualmente negli Usa, si evince che Brooke (Katherine Kelly Lang) farà pressione affinché Hope e Liam ottengono la firma di Thomas e adottino così Douglas prima che si faccia avanti la madre di Caroline (Linsey Godfrey). Tuttavia la Logan farà di testa sua, tanto da prendere parte alla festa di Halloween in casa di Quinn dove si avvicinerà all'ex marito per il suo scopo.

Ma ecco che la madre di Beth si troverà davanti ad un vicolo cieco. Il Forrester, infatti, fingerà di essere arrabbiato con l'ex moglie mentre in realtà nutre ancora un'ossessione nei suoi confronti. I portali americano indicano che il figlio di Ridge udirà delle voci che se da un lato lo avvertiranno di non fidarsi, dall'altro lo inviteranno a baciarla.

Il Forrester chiede una notte d'amore alla Logan

Per tutti questi motivi, la Logan si troverà in serio pericolo.

A tal proposito, il Forrester detterà una condizione in modo da avere l'affido condiviso di Douglas. L'uomo, infatti, farà una proposta indecente alla sua ex moglie. Nel dettaglio, acconsentirà a firmare i documenti a patto che trascorsa una notte d'amore con lui. La Logan accetterà la richiesta? In attesa di saperlo, si ricorda che questi colpi di scena saranno visibili tra un anno su Canale 5.