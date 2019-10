Le anticipazioni degli episodi della longeva e fortunata soap 'Il Paradiso delle Signore' 4, in onda su Rai1 fino al 25 ottobre 2019, svelano che ci sarà un'inaspettata rapina all'interno della boutique milanese. Inoltre, il giovane Rocco Amato (nipote di Agnese) verrà aggredito e tutta la merce verrà portata via da questo branco di ladri, i quali con astuzia riusciranno a scappare senza lasciare alcuna traccia. Nel frattempo, la neo-mamma Nicoletta Cattaneo sarà sempre più confusa ed indecisa, poiché prova ancora dei sentimenti per Riccardo Guarnieri.

Spoiler 'Il Paradiso delle Signore': il furto alla boutique

Le anticipazioni sulle trame della serie televisiva italiana, dal 21 ottobre, ci raccontano che il direttore Vittorio Conti e la fanciulla Marta, ormai marito e moglie a tutti gli effetti, si sveglieranno pensando già alla imminente luna di miele. Sfortunatamente, qualcosa impedirà alla coppia di partire. Infatti, un gruppo di delinquenti commetterà un furto al Paradiso.

Nel frattempo, le giovani Veneri cercheranno in tutti i modi di recuperare e riportare in salvo tutto ciò che non è stato rubato. Inoltre, durante la rapina, il nipote di Agnese è stato ferito gravemente e Luciano Cattaneo lo porterà prima a casa per rimettersi in sesto e successivamente dalla polizia per sporgere denuncia. L'imprenditore Vittorio comunicherà ai dipendenti di aver preparato già un piano di emergenza. Tra i sospettati, c'è anche il capo magazziniere Ugo Tagliabue.

Umberto e Adelaide sempre più vicini

La neo-sposina Marta Guarnieri racconterà l'episodio al fratello, il quale si offrirà di aiutare la sorella e Vittorio economicamente. Il giorno dopo, il proprietario dell'atelier sorprenderà la Molinari e le Veneri, ringraziandole per avergli donato supporto e sostegno dopo lo spiacevole accaduto. Intanto, Silvia sorprenderà la mamma di Margherita al telefono con il Guarnieri.

Essa non sarà contenta di ciò, in quanto la ragazza sta affrontando la sua vita matrimoniale con poca maturità.

Importante è che la relazione tra Adelaide ed Umberto procederà perfettamente. Gli spoiler della soap, rivelano che per il papà di Riccardo arriveranno problemi e guai finanziari, tanto che egli racconterà alla figlia e al dottor Conti di aver intenzione di vendere le proprie azioni del negozio, senza pensare che il suo erede vorrebbe diventarne il proprietario.

Il Guarnieri si dichiara alla Cattaneo

Dopo l'arrivo di Angela Barbieri nella capitale lombarda, diventata ormai una delle cameriere più amata del circolo, ci sarà un'importante novità. Infatti, a Milano, arriverà anche Marcello. Egli è il fratello della ragazza ed è appena uscito dalla galera. Il giovane conoscerà immediatamente l'affascinante Roberta, la quale proverà subito attrazione per questo fanciullo così diverso da tutti gli altri e soprattutto dal suo Federico.

Però, essa avrà paura che lui possa esser stato complice della rapina avvenuta al negozio, poiché noterà un paio di guanti particolari a casa della Barbieri.

Marcello, si mostrerà sempre più intenzionato ad ottenere la fiducia della donzella. Infatti, egli si offrirà come volontario per aiutare Luciano e Vittorio a trovare il colpevole. Infine il papà di Margherita si farà coraggio e dichiarerà il suo amore a Nicoletta e a casa del direttore, arriverà una telefonata anonima che informerà che i capi d'abbigliamento sono stati ritrovati.