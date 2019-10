Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Durante gli appuntamenti settimanali che andranno in onda dal 21 al 25 ottobre, si susseguiranno diversi colpi di scena. Diego finirà per convincersi di essere il responsabile dell'incidente in cui è rimasto ferito Aldo Leone, e per questo motivo deciderà di costituirsi.

Vittorio sarà particolarmente insofferente non solo per la sua complicata situazione sentimentale, ma anche per la convivenza familiare. Giulia cercherà di riprendere in mano la sua vita mettendo da parte la proposta di Denis di avere una relazione aperta.

Vittorio si confida con Rossella

Raffaele sarà sempre più preoccupato per il figlio Diego, mentre Eugenio comincerà a nutrire seri dubbi in merito all'estraneità del giovane Giordano all'incidente che ha coinvolto Leone. Vittorio, preoccupato del fatto che Alex possa aver scoperto il suo tradimento con Anita Falco, chiederà consiglio a Rossella su come muoversi.

Giulia, in pensiero per Renato, cercherà di aiutarlo, ma l'uomo non reagirà affatto bene all'interessamento dell'ex moglie.

Giovanna scopre l'infedeltà di Aldo

Giovanna Landolfi scoprirà che Aldo intratteneva relazioni extraconiugali, mentre Eugenio Nicotera sarà sempre più pervaso dalla convinzione che sia stato Diego ad investire l'avvocato.

Vittorio comincerà a risentire dello stress accumulato per la sua tormentata relazione con Alex, ma anche per la nuova convivenza con il padre e il fratello minore Lorenzo. Angela cercherà in tutti i modi di far ragionare Giulia in merito al rapporto venutosi a creare con Denis.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Cerruti continua ad allontanare Sarti

Salvatore Cerruti, in crisi per i suoi numerosi tatuaggi, continuerà a tenere a debita distanza il dottor Sarti, ma ben presto riceverà una sorpresa. Giulia Poggi cercherà di tenersi occupata pur di non pensare a Denis e a quanto accaduto tra loro.

Diego, impaurito al pensiero di poter essere realmente il responsabile dell'incidente di Leone, deciderà di costituirsi.

Nel frattempo, Beatrice Lucenti verrà convocata in commissariato. Raffaele cercherà di opporsi alla decisione dei figlio di presentarsi spontaneamente alla polizia, ma nonostante ciò il giovane si recherà dalle forze dell'ordine per raccontare la sua versione dei fatti, rischiando di compromettere seriamente la propria posizione.

Fabrizio Rosato, sempre più innamorato di Marina, penserà di proporle di partire insieme per un viaggio.

Cerruti cercherà di chiarirsi con il suo amato.

Le indagini sul caso Leone sembreranno vicine ad una svolta dopo i rilievi effettuati sull'automobile di Giordano: sarà davvero Diego il colpevole? Marina, intanto, prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Arianna Landi non saprà se partecipare o meno alla giornata di riflessione insieme ai compagni di classe di Mimmo e Maurizio, mentre Michele Saviani si appresterà ad avere un incontro alquanto delicato con i ragazzi.