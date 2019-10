Un posto al sole non smette di emozionare il proprio pubblico proponendo trame sempre più appassionanti ed intricate. Da qualche settimana abbiamo assistito all’ingresso nella soap opera di Rai 3 di nuovi personaggi destinati a rivelarsi centrali per lo sviluppo delle prossime storyline: in particolare, l’incontro di Marina con il padre Arturo ha riaperto vicende del passato ancora oggi irrisolte che ruotano intorno all’omicidio del padre di Fabrizio Rosato, di cui è stato accusato ingiustamente lo stesso Arturo.

A complicare le cose la storia d’amore nata tra i due imprenditori, fortemente ostacolata da Sebastiano Rosato, deciso ad insabbiare gli scandali e i segreti di famiglia. Le anticipazioni di Un posto al sole a riguardo delle puntate in onda dal 7 all’11 ottobre svelano che questa trama sarà posta in primo piano e con un colpo di scena inaspettato, ossia l’incontro tra Arturo e Sebastiano.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina determinata a stare con Fabrizio

Le trame relative ai prossimi episodi di Un posto al sole, infatti, sottolineano innanzitutto che Marina, nonostante le raccomandazioni di Roberto, sarà determinata a portare avanti la sua relazione con Fabrizio.

Tra i due l’intesa e la complicità saranno sempre più evidenti e nulla sembrerà poterli dividerli, nemmeno i tentativi di Sebastiano di redarguire il nipote sul conto della Giordano. Intanto, Arturo e lo zio di Fabrizio saranno costretti a recarsi nello stesso ospedale e a quel punto il padre di Marina deciderà di affrontare l’uomo. Le anticipazioni evidenziano che tra i due nascerà un duro confronto che potrebbe rimettere in discussione il passato di entrambe le famiglie.

La Giordano, inoltre, si ritroverà ad un bivio dal momento che dovrà decidere se continuare l’azione legale volta a riabilitare la figura del padre oppure archiviarla.

Alex si chiuderà in sé stessa, Nadia e Renato sempre più distanti

Le anticipazioni di Un posto al sole all’11 ottobre, tuttavia, punterà l’attenzione anche sul destino di diverse coppie che in questo momento sembrano in alto mare, a cominciare da Filippo e Serena.

I due saranno sempre più distanti e faticheranno a trovare un punto di incontro. Anche Alex, dopo aver lasciato Vittorio, prenderà decisioni drastiche che riguarderanno non solo la sua vita, ma anche quella di Mia, tra le quali lasciare Palazzo Palladini e il lavoro al Vulcano. La ragazza non rivelerà a nessuno i veri motivi che l’hanno spinta a rompere con il fidanzato, ma in suo soccorso arriverà Silvia, che intuirà il disagio della giovane e proverà a farla sfogare.

Infine, Nadia e Renato non faranno che discutere e le incomprensioni tra loro aumenteranno. La donna, stanca dell’atteggiamento del suo compagno, farà una scelta che stupirà tutti, persino Giulia, la quale proverà a capire cosa c’è sotto. Dal canto suo, la Poggi sarà in difficoltà per una proposta che le farà Denis e che getterà nell’apprensione Ornella, preoccupata per l’amica. Le trame di Un posto al sole rivelano anche che Mariella e Guido, stanchi del comportamento di Cinzia che non paga l’affitto di casa al Del Bue, saranno intenzionati a scoprire la verità sul conto della donna.