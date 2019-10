Jonathan Kashanian e Bianca Atzei potrebbero aver litigato. Potrebbe essere questo il motivo alla base del fastidio palesato dall'ex concorrente dell'Isola dei Famosi quando, durante la puntata del 25 ottobre di Detto Fatto, è stata mostrata una foto della cantante di origine sarda.

L'episodio si è verificato durante la rubrica di Gossip del programma di Rai 2, quando proprio l'esperto di moda stava passando in rassegna le ex fidanzate di Max Biaggi più alte di lui.

E così si è parlato di Eleonora Pedron e Anna Falchi quando, all'improvviso, dinanzi alle telecamere è apparsa un'immagine dell'ex motociclista proprio con la Atzei.

La reazione di Jonathan è stata alquanto sorprendente. Questi, con tono stizzito, ha tagliato corto sull'artista 32enne, dicendo: "Ma cosa c'entra questa foto ora?". Subito dopo ha chiarito che stava parlando delle donne alte che hanno avuto una relazione con Biaggi, e tra queste non rientrava di certo Bianca Atzei.

A questo punto, Bianca Guaccero ha provato a indagare sul fastidio mostrato dall'esperto di moda della sua trasmissione.

La padrona di casa di Detto Fatto gli ha ricordato che erano amici, ma lui ha risposto seccamente: "Non voglio parlare di queste cose, sono troppo personali". Tuttavia, rendendosi conto di essere stato poco gentile con la conduttrice e con il pubblico che segue il programma, si è prontamente scusato.

È giallo sui rapporti tra i due ex naufraghi

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei si sono conosciuti all'Isola dei Famosi.

Tra i due fin da subito è scattata una bella sintonia, infatti alcuni fan hanno cominciato a pensare che ci fosse anche del tenero. Purtroppo, però, all'improvviso hanno smesso di frequentarsi. L'ultimo scatto che li ritrae insieme risale allo scorso maggio durante il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Tenendo conto della reazione del vincitore del Grande Fratello 5 nel salotto di Detto Fatto, l'amicizia con la cantante potrebbe essere giunta al capolinea. Ad ogni modo, entrambi non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, e così l'intera vicenda è rimasta avvolta nel mistero.

Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso al fianco di Stefano Corti

Bianca Atzei quando ha partecipato all'Isola dei Famosi era reduce dall'improvvisa e dolorosa conclusione della sua storia d'amore con Max Biaggi. L'artista oggi è felicemente fidanzata con Stefano Corti, piuttosto noto al pubblico del piccolo schermo perché è uno degli inviati del programma Le Iene di Italia 1.

Probabilmente proprio questa nuova relazione della cantante potrebbe essere stata motivo di attrito con Jonathan.

Per il momento i due diretti interessati non hanno mai chiarito pubblicamente la questione, e chissà che prima o poi non decidano di farlo.