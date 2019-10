Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera di grande successo della tv di Stato. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 28 ottobre al 1° novembre su Rai Tre, rivelano che Diego Giordano verrà portato in galera, tanto che Niko e Susanna decideranno di prendere le sue difese. Le condizioni dell'avvocato Aldo Leone, invece, risulteranno ancora appese ad un filo.

Un posto al sole: Aldo ancora tra la vita e la morte

Nuove emozioni per gli affezioni della soap opera ambientate al Palazzo Palladini. Gli spoiler di Un posto al sole, in programma da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre dalle ore 20:40 su Rai Tre, rivelano che Aldo si troverà ancora a combattere con la vita in una corsia di un ospedale, mentre Diego sarà il sospettato numero uno per il suo tentato omicidio dopo i controlli fatti sulla sua vettura.

A tal proposito, Niko e Susanna prenderanno le difese del Giordano. Ma ecco un suo flashback potrebbe dare una svolta a tutta la vicenda. Vittorio, nel frattempo si incontrerà nuovamente con l'ex fidanzata Alex, nonostante gli inganni di Mia.

Diego viene arrestato

Marina e Fabrizio saranno sempre più complici mentre ci saranno buone notizie per Serena e Filippo che si riavvicineranno durante una cena in famiglia.

Il vigile Salvatore, invece, continuerà a pensare alla persona che ha suscitato i suoi interessi. Dall'altro canto, Michele e Arianna verranno offesi dal padre di Maurizio. Intanto la situazione per Diego si farà sempre più difficile, tanto da essere arrestato. Infine, Niko e Susanna difenderanno a spada tratta il Giordano per evitare che passi i suoi giorni in galera.

Delia contro Beatrice

Stando alle trame di Un posto al sole, in programma prossima settimana su Rai Tre (28 ottobre - 1° novembre), si apprende che l'avvocato Leone continuerà ad essere tenuto in coma farmacologico dopo le ferite riportate nell'incidente automobilistico.

Diego, intanto, avrà un ricordo utile alle indagini. Per questo motivo, il figlio di Raffaele avrà un confronto con Niko e Susanna. Delia, invece, farà il tifo affinché il marito esca dal coma. Inoltre sarà sempre più intenzionata ad elliminare Beatrice dalla sua vita.

Raffaele si reca dal Giordano in galera

Allo stesso tempo, il Giordano riceverà la visita di Raffaele in galera. I rapporti tra Vittorio e Alex, invece, saranno in rotta di collisione dopo il tradimento con Anita.

Nonostante tutto, il giovane Del Bue spererà di avere una nuova chance con la Parisi dopo la partenza di Anita, sebbene sia all'oscuro del piano ordito da Mia. Infine Filippo sarà talmente abbattuto da rischiare di rovinare la cena con la moglie al ritorno di un viaggio di lavoro. In attesa di vedere tutti questi nuovi colpi di scena in tv, si ricorda che gli appuntamenti persi possono essere rivisti su Rai Play.