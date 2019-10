La vittoria di Pamela Camassa ad Amici Celebrities ha emozionato tutti, soprattutto il suo compagno di vita Filippo Bisciglia, anche lui concorrente del talent. Si tratta di una delle coppie più longeve e unite della televisione e la loro complicità si è vista anche durante le puntate della trasmissione televisiva. La bella Pamela ha dimostrato a tutto il pubblico il suo grande talento nel canto e nella danza, meritandosi a tutti gli effetti la coppa da vincitrice.

Filippo è stato un concorrente del talent e di conseguenza i due si sono trovati a doversi sfidare durante la finale, ma nella vita privata le sfide non esistono ma esiste solo il loro rapporto così solido e importante.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia a Verissimo

Sabato 26 Ottobre la bellissima coppia formata da Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sarà ospite a Verissimo, nel seguitissimo salotto di Silvia Toffanin.

Durante la puntata i due parleranno della loro partecipazione ad Amici Celebrities, della vittoria meritatissima di Pamela e della loro meravigliosa storia d'amore. Per Pamela questa vittoria è stata un grande traguardo ma è stata anche del tutto inaspettata. Come lei stessa spiegherà durante la puntata di Verissimo, ha sempre sperato fino all'ultimo di riuscire a vincere ma nonostante questo non ha mai capito neppure per un istante che ci sarebbe riuscita veramente.

La bella Pamela ha svelato che grazie alla partecipazione al talent è riuscita a far emergere dei lati di se stessa che non conosceva bene neanche lei e per questo si è trattato non solo di un successo professionale ma anche personale ed interiore. Mostrare il proprio talento e la propria passione di fronte a tutti, quando non si è abituati a farlo, non è certo semplice ma è stata l'occasione giusta per mostrare ogni lato di se stessa al pubblico.

La vittoria è stata una grande soddisfazione che ha ripagato il grande impegno che ha messo nello studio del canto e della danza. Pamela ha sempre avuto una grande passione per queste due forme d'arte. Segue "Amici" fin dalla prima edizione del programma e in passato aveva anche fatto il provino come ballerina, ma dopo il primo passo ha fatto finta di stare male per non andare avanti, perché si sentiva insicura e pensava che il livello fosse troppo alto per lei.

Filippo e Pamela parlano della loro relazione

Il grande successo ottenuto da Pamela ha emozionato tantissimo anche il suo compagno Filippo, che ha festeggiato insieme a lei. Lui stesso confessa di essere contentissimo per la sua compagna, di essere molto orgoglioso e consapevole del fatto che se lo è meritato. Filippo ha spiegato che per lui è stato come se avesse vinto anche lui. I due sono fidanzati da ben 12 anni e, pur non essendo interessati al matrimonio, dimostrano ancora un grande affiatamento.

Filippo ha spiegato che è come se fossero già sposati e ha dichiarato che per lui Pamela è tutto, un'amica, una confidente e una fidanzata e che anche se non hanno figli lei è la sua famiglia.