Gli spoiler della famosa soap opera Un posto al sole riservano parecchie novità interessanti per i fan della serie ambientata a Napoli. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre Marina incontrerà alcuni problemi, poiché la sua storia amorosa con Fabrizio sarà motivo di scontro all'interno della famiglia Rosato, la quale non riuscirà ad accettare la relazione del figlio.

Successivamente, la donna riceverà una sorpresa inaspettata al lavoro. Nel frattempo Vittorio sarà sempre più deluso, mentre Alex riceverà una lieta visita da parte di Silvia. Successivamente Giulia andrà a confidarsi con Ornella, quest'ultima sarà notevolmente preoccupata per la donna.

Fabrizio e Marina sempre più vicini

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 7 all'11 ottobre, Sebastiano ed Arturo si ritroveranno inaspettatamente nello stesso ospedale, nonostante il luogo tra i due ci sarà un duro scontro.

Frattanto la relazione tra Fabrizio e Marina diventerà sempre più seria. In seguito, Mia non renderà le cose facili ad Alex, in quanto non vorrà fare ritorno nella vecchia casa. Nel frattempo Mariella cercherà di trovare una soluzione per aiutare Cinzia. Successivamente, Arturo avrà un duro incontro con Sebastiano, mentre Nadia e Renato avranno un riavvicinamento.

Marina si conforta con Fabrizio

Susanna riceverà una particolare sorpresa da parte di Ugo e Niko.

In seguito, Mariella e Guido potranno scoprire tutta la verità nei riguardi di Cinzia, grazie all'aiuto di don Mario. Più tardi, la storia amorosa tra Renato e Nadia arriverà ad una svolta definitiva. Tuttavia, Renato non riuscirà tanto facilmente a superare il forte interesse che prova per Adele, mentre Marina andrà a confortarsi da Fabrizio. Quest'ultimo dovrà cercare di contrastare le forti accuse ricevute da parte di suo zio. Diego, invece, farà un incontro particolare nei pressi del Vulcano.

Diego fissato per Beatrice

Nadia deciderà di lasciare Renato e andarsene improvvisamente. Giulia tenterà di capire le motivazioni che hanno spinto Nadia a prendere la sua drastica decisione. Nel frattempo Renato sarà assai turbato e dovrà fare i conti con la scelta improvvisa della donna. Intanto, Diego sarà notevolmente ossessionato da Beatrice e continuerà a nascondersi sotto casa della donna. Successivamente Marina, dovrà prendere una decisione parecchio importante: se proseguire o meno l'azione legale per cercare di riabilitare il nome di suo padre.

Dove guardare in streaming online le puntate di Un posto al sole

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in televisione registrandosi gratuitamente sul sito dedicato RaiPlay.it. Oltre alle puntate della soap opera, sulla piattaforma apposita si possono trovare alcuni video interessanti sugli spoiler relativi alla serie televisiva.