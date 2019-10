A Uomini e donne continuano ad andare avanti le storie tra i partecipanti alla ricerca dell'anima gemella. Oggi, 17 ottobre, c'è stata la registrazione del trono over e i protagonisti, come riferito da il Vicolo delle News, sono stati Ida e Riccardo, la coppia al centro del gossip del momento. Ida ha deciso di dare un'altra possibilità al bel tarantino e in studio la situazione si è infuocata nel giro di pochi istanti. In seguito tra i due è scattato un bacio durante il ballo.

Ida, nuova chance a Riccardo: Armando perde le staffe

Le anticipazioni che provengono dalla registrazione del 17 ottobre raccontano che Ida e Riccardo ci riprovano. Subito dopo l'ultima puntata, la donna ha chiesto a Guarnieri di vedersi solo per salutarsi, ma lui stava per partire. Riccardo le ha risposto che avrebbe potuto tranquillamente raggiungerla, ma lei non ha voluto bloccarlo mettendosi d'accordo per un incontro a Roma.

Nel corso dell'appuntamento, Ida e Riccardo non hanno avuto contatti fisici oltre l'amicizia, ma hanno dormito mano nella mano e questo per la Platano ha rappresentato un motivo per volerlo rivedere. Quando i due hanno raccontato il loro incontro, la situazione in studio si è fatta movimentata. Armando, infatti, ha discusso con Ida dichiarando che è stato solo usato mentre lei ha ribattuto affermando che proprio il napoletano le aveva proposto di nascondere il bacio tra loro.

Infine, Armando ha concluso che per "usare" intendeva dire "essere utile" a capire i sentimenti che Ida prova per Riccardo. Successivamente è intervenuta anche Barbara che è andata contro Armando accusandolo di essere un uomo che odia le donne e tirando in ballo una sua amica che sarebbe uscita con lui in estate. Il napoletano si è difeso, prima negando e poi sottolineando il fatto che in ogni caso in estate era ancora fuori dalla trasmissione.

Nel corso della puntata Riccardo ha invitato Ida a ballare e tra i due sono scattati diversi baci sulle note di 'E poi ti penti' di Alberto Urso, canzone scelta dal tarantino.

Uomini e donne, anticipazioni: Guarnieri bacia la Platano in studio

A quanto pare, quindi, le anticipazioni di Uomini e donne over confermano che tra Ida e Riccardo non è affatto finita così come si pensava in un primo momento.

La donna, infatti, aveva dichiarato terminata la sua relazione con il tarantino tanto da convincersi ad uscire con un altro uomo. Ida aveva iniziato una frequentazione con Armando trascorrendo una serata in buona compagnia che si era conclusa con un bacio tra i due. Episodio che aveva provocato un sentimento di gelosia in Riccardo. Nonostante la dichiarazione d'amore del tarantino, Ida sembrava decisa sulla sua posizione, ma la registrazione di oggi ha smentito tutto.

Dopo i romantici baci di oggi, Ida e Riccardo torneranno definitivamente insieme? Non resterà che attendere le prossime puntate del people show per verificare gli sviluppi della tormentata love story.