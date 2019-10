Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana in onda tutti i giorni su Canale 5. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 27 ottobre al 2 novembre rivelano che Brooke Logan affronterà a muso duro Taylor Hayes per intimarle di stare lontana dalla sua famiglia dopo aver scoperto che ha sparato a Bill Spencer.

Beautiful, puntate 27 ottobre-2 novembre: Hope scopre che Taylor ha sparato a Bill

Nuove e importanti novità sono in arrivo per gli appassionati delle vicende di Beautiful.

Le anticipazioni della prossima settimana si soffermano sul ritorno di Taylor a Los Angeles. Quest'ultima dimostrerà di non essere ancora riuscita a tenere sotto controllo la sua rabbia e di provare ancora dell'astio nei confronti di Hope e Bill.

Intanto Liam deciderà di raccontare proprio a Hope che è stata l'ex psichiatra ad attentare alla vita di Spencer. Dopo aver riportato la verità, il giovane chiederà alla Logan di mantenere il segreto.

La ragazza però non resterà in silenzio, e si recherà immediatamente dalla madre per metterla al corrente dell'accaduto. Brooke, a questo punto, giurerà di essere pronta a fargliela pagare, e da qui la vicenda si farà ancor più carica di tensioni e colpi di scena.

Brooke vuole denunciare la Hayes

Steffy sarà molto preoccupata per la madre dopo aver appreso che Hope ha svelato tutto a Brooke. Taylor, dal canto suo, cercherà conforto in Ridge, parlandogli delle sue ansie.

Invece la Logan (Katherine Kelly Lang) sarà sconvolta e deciderà di affrontare una volta per tutte la storica rivale. In quest'occasione l'ex psichiatra supplicherà Brooke di non recarsi alla polizia per denunciarla, dopo aver compreso le sue reali intenzioni.

La madre di Hope, però, continuerà a non voler sentire ragioni, intenzionata a proteggere la sua famiglia a tutti i costi. E così si recherà da Bill per chiedergli di sporgere denuncia nei confronti di Taylor affinché possa tutelare se stesso e la sua incolumità.

Ridge prende le difese dell'ex moglie

Taylor, dopo lo scontro con Brooke, tornerà da Ridge per ottenere un minimo di protezione. Forrester non resterà indifferente alle suppliche dell'ex moglie, infatti le giurerà che non permetterà mai a nessuno di farle del male. Subito dopo le farà capire che non finirà in carcere perché nessuno la denuncerà.

La Hayes riuscirà a scamparla o pagherà per i crimini commessi?

In attesa di saperlo, ricordiamo che, dopo la programmazione televisiva, gli episodi della soap statunitense sono disponibili anche sulla piattaforma web Mediaset Play.