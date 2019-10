Tra le fiction che hanno destato maggiore attenzione e curiosità nel pubblico di Rai 1 vi è sicuramente la seconda stagione de La strada di casa, la serie televisiva che vede protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere. Nel corso di queste settimane, i colpi di scena non sono mai mancati e adesso finalmente si sta avvicinando il fatidico momento del finale di stagione. Martedì 29 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa serie dove vedremo che finalmente per Fausto arriverà il momento di scoprire tutta la verità sia sull'omicidio ma anche sulla truffa del birrificio.

Gli spoiler dell'ultima puntata della serie tv: Gloria viene accusata dell'omicidio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 in onda la prossima settimana su Rai 1 rivelano che il commissario Leonardi porterà avanti le sue indagini sull'omicidio e si convincerà del fatto che la responsabile di quello che è accaduto sia in realtà Gloria.

Una scoperta a dir poco choc, soprattutto per Fausto, il quale farà grandissima fatica ad accettare questa versione dei fatti in quanto non può sopportare il fatto che la donna sia la responsabile di quello che gli è accaduto. Dagli sviluppi delle indagini, infatti, emergerà che Gloria non ha mai sofferto di Alzhaimer ma, semplicemente, non ricorderebbe nulla di quello che sarebbe successo il giorno in cui è avvenuto l'omicidio.

Fausto a Praga per scoprire la verità sulla truffa del birrificio

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena che vedremo nel corso della puntata conclusiva de La strada di casa 2 in onda il prossimo martedì in prime time. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che Fausto vorrà fare chiarezza anche sulla truffa al birrificio che gli ha causato non pochi problemi anche dal punto di vista economico.

Possiamo svelarvi, infatti, che Fausto e Lorenzo decideranno di partire per Praga e di fare così questo viaggio che potrebbe dare loro le risposte che da tempo ormai stanno cercando. I due, infatti, sono praticamente convinti che ci sia una persona che sta facendo il 'gioco sporco' e che si sta impegnando per sabotare tutto il lavoro che hanno fatto fino a questo momento. In particolar modo vedremo che i riflettori saranno puntati soprattutto su Ernesto dato che i risultati delle analisi fatte all'interno del suo laboratorio mostreranno dei risultati diversi rispetto a quelle che sono state fatte all'Asl.

Potrebbe essere lui il responsabile di questo sabotaggio? Lo scopriremo martedì sera.

Insomma un finale di stagione decisamente molto scoppiettante che promette grandi sorprese e dei colpi di scena imperdibili. E il pubblico di Rai 1, intanto, si chiede già se ci sarà la terza stagione de La strada di casa anche se al momento da parte della Tv di Stato non ci sono ancora conferme certe su quello che sarà il futuro della serie televisiva con protagonista Alessio Boni.