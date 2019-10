La seconda stagione di di Rosy Abate si sta rivelando un grande successo, come testimoniano gli ascolti registrati. I fan della serie attendono con ansia l'ultima puntata in onda l'11 ottobre in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della fiction preannunciano un finale d'eccezione.

Sembra proprio che un personaggio molto importante morirà durante il quinto episodio. Questo è stato affermato sabato scorso 5 ottobre, nello studio di Silvia Toffanin, da Vittorio Magazzù, l'interprete di Leonardo. Le parole dell'attore hanno incuriosito il pubblico a casa.

Vittorio Magazzù, alias Leo di Rosy Abate, ospite a Verissimo

Nella serie televisiva Rosy Abate 2, Vittorio Magazzù interpreta il ruolo di Leo, figlio della protagonista. L'attore è stato invitato a Verissimo sabato scorso e ha condiviso con la presentatrice del programma alcune riflessioni sulla sua partecipazione alla fiction.

Durante la trasmissione Silvia Toffanin ha chiesto a Magazzù, "Morirà uno dei protagonisti?

Rosy Abate morirà?". Ovviamente l'intervistato ha ammesso di non poter svelare nulla di preciso a riguardo, poi ha confessato che un personaggio molto importante per la serie perderà la vita, precisando: "Non si può dire, ma morirà qualcuno di importante".

La dichiarazione dell'interprete di Leonardo ha generato numerose supposizioni tra i fan. Secondo i primi commenti apparsi sul web, potrebbe essere proprio la Regina di Palermo quella destinata a morire.

Molti preferirebbero assistere a un finale diverso, magari con madre e figlio che finalmente vivono felici insieme, ma per scoprirlo bisognerà attendere l'11 ottobre.

Terza stagione improbabile e finale di stagione

Vittorio Magazzù non ha solamente discusso delle sue esperienze personali, ma anche del finale d'eccezione della seconda stagione di Rosy Abate. La Regina di Palermo si troverà faccia a faccia con Costello.

Il suo peggior nemico vorrà vendicarsi con lei del tradimento subito e del rapimento della figlia Nina.

Secondo le ultime dichiarazioni dell'attrice Giulia Michelini, interprete della protagonista, non ci sarà una terza stagione. Pertanto, la storia di Rosy Abate potrebbe terminare l'11 ottobre. Queste parole hanno fatto pensare che la donna potrebbe perdere la vita proprio nel finale della Serie TV, in questo modo Leo dovrebbe affrontare anche la morte della sua madre biologica, dopo la scomparsa di Regina, mamma adottiva del ragazzo.

Chiaramente, queste sono solo congetture non attendibili. Dunque, non rimane che attendere l'ultimo episodio della fiction per poter scoprire come terminerà quest'intreccio così coinvolgente.