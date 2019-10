Il Commissario Montalbano torna in onda oggi 7 ottobre con la replica di una puntata andata in onda il 10 novembre 2018 e intitolata 'La pista di sabbia'. Tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri (il dodicesimo dedicato al noto ispettore), l'appuntamento odierno si concentrerà su nuove indagini di Salvo che lo porteranno ad entrare nel mondo delle corse clandestine di cavalli. Tutto avrà inizio, infatti, quando nella spiaggia sotto la sua casa verrà trovato un cavallo massacrato, giunto a morire proprio vicino al mare.

Sarà questo il punto di partenza per delle verifiche che porteranno il protagonista a fare i conti con degli affari illeciti legati alla mafia. Ma ci sarà spazio anche per ulteriori problemi, legati al fidato Galluzzo che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio.

Il Commissario Montalbano, episodio di oggi 7 ottobre: un cavallo morto sulla spiaggia

Continua la sfida del lunedì sera tra Canale 5 e Rai 1 ovvero tra Temptation Island, giunto ormai alla quinta puntata, e le repliche del Commissario Montalbano.

Nonostante si tratti di episodi già visti, Salvo e le sue indagini hanno ottenuto ottimi ascolti le scorse settimane, motivo per cui sono stati confermati anche oggi 7 ottobre in prima serata. Si partirà dal ritrovamento di un cavallo massacrato, venuto a morire sulla spiaggia sottostante l'abitazione del commissario. Il protagonista si troverà quindi ad indagare sul mondo delle corse, a partire dalle gare ippiche organizzate da alcuni nobili, per passare a quelle clandestine, in mano alla mafia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Le ricerche porteranno Montalbano a fare i conti con diversi personaggi tra i quali gregari della mafia e nobili di provincia, fino ad arrivare a delinquenti di vario tipo. E certo, non potrà mancare una figura femminile, che conquisterà l'interesse di Montalbano.

L'incontro con Rachele

Nella puntata odierna del Commissario Montalbano 'La pista di sabbia', il personaggio interpretato da Luca Zingaretti, si troverà ad affrontare diversi ostacoli che lo separeranno dal suo obiettivo finale.

Nel suo percorso, tutto in salita, farà la conoscenza di strani personaggi tra i quali la bella Rachele Esterman (interpretata dall'attrice Mandala Tayde), un'amazzone amica di Ingrid, che fin dall'inizio farà perdere la testa al protagonista. Tra i tanti problemi da affrontare, per i quali sarà necessario usare la migliore astuzia per stanare i veri colpevoli delle corse clandestine (e non solo), Salvo dovrà anche impegnarsi per salvare il fido Galluzzo da un’accusa di omicidio.

L'analisi balistica su di un corpo ritrovato in campagna, infatti, ricondurrà proprio alla Polizia e non sarà difficile capire che si tratterà del malvivente sorpreso poco prima nell'abitazione di Salvo.