Negli attuali episodi della soap televisiva 'Una vita', le due new-entry hanno portato tantissime novità e trame inaspettate. Si tratta della domestica Maria, particolarmente legata al medico Higinio. Molto presto la bella Rosina rimarrà scioccata nel vedere la donna ad una festa organizzata dal dottore nel suo condominio.

In passato, la cameriera aveva confessato di aver avuto un flirt con il signor Maximiliano Hildago e proprio a partire da questo momento, aveva iniziato a mentire.

Prossimamente, la donna affermerà di essere la mamma dell'ingenua Casilda, frutto dell'amore con il defunto uomo. In realtà, Higinio e Maria avranno solo l'intenzione di sfruttare il patrimonio della scrittrice Leonor.

Spoiler 'Una Vita': Casilda rinuncia al patrimonio

Le trame di 'Una vita' (Acacias), svelano che Rosina proverà in tutti i modi a liberarsi di Maria, grazie anche alla complicità di Susana, ma non riuscirà a raggiungere il suo scopo.

La bugiarda domestica convincerà Casilda che è sua madre. In seguito, ci saranno alcuni sospetti sulla paternità della giovane e a causa di una serie di imbrogli ed intrecci si penserà che l'ex padrone di casa sia veramente il papà biologico della ragazza.

Inizialmente Leonor accetterà con felicità e gioia la notizia, poiché lei e la fanciulla hanno sempre avuto un rapporto amichevole. Nonostante ciò, la vedova non riuscirà ad accettare il fatto di avere un nuovo membro all'interno della sua famiglia.

La situazione tenderà a peggiorare quando la ex coniuge di Martin chiederà l'eredità che le spetta di diritto. Importante però è che essa al momento di ricevere i beni del 'padre' rinuncerà al denaro.

Casilda scopre l'inganno

La rinuncia al patrimonio da parte della nuova figliola porterà ad una serie di conseguenze nelle puntate successive. I due impostori saranno arrabbiatissimi e furiosi con lei, tanto che, in un momento di rabbia, l'uomo svelerà alla donzella di essere stata ingannata da sempre e solo al fine di ottenere tutti i beni del ricco Hildago.

Casilda verrà a conoscenza del fatto che non è figlia di Maximiliano, in quanto Maria non ha mai avuto rapporti o notti piene di passione con lui.

La coppia di amanti fuggirà senza lasciare traccia. Infine, in seguito alla scoperta del fatto che Higinio non è neanche un vero medico, la dolce orfana rivelerà a Rosina e Leonor tutta la verità, scusandosi per il modo in cui si è comportata e ammettendo che non era a conoscenza del piano che la 'madre' e il malvagio pianificatore avevano in mente sin dal loro arrivo.

La sua onestà convincerà madre e figlia a riaffidarle nuovamente il lavoro nel loro appartamento.