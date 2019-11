I telespettatori italiani, appassionati della soap opera Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda dal 17 al 22 novembre vedranno Donna Francisca sempre più intenzionata a vendicarsi di Severo Santacruz, reo apparentemente di aver fatto esplodere una bomba durante il matrimonio di Fernando Mesia. Intanto Antolina sembrerà aver cambiato atteggiamento, arrivando addirittura a donare del denaro ad Isaac per l'operazione della povera Elsa.

Donna Francisca vuole sbarazzarsi di Severo

Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, Donna Francisca sentenzierà la condanna a morte di Severo che, piazzando una bomba al matrimonio del Mesia e dell'ormai defunta Maria Elena, ha distrutto la vita della sciagurata Maria Castaneda che ha perduto l'uso delle gambe. Quest'ultima sarà sempre di maggior malumore per l'invalidità che la costringe a muoversi attraverso una sedia a rotelle, ma troverà il sostegno di Fernando che la esorterà a non arrendersi e a ricorrere al parere di un medico specializzato che possa aiutarla a camminare di nuovo.

I tentativi di Raimundo di placare l'ira della moglie risulteranno vani, anche quando verrà dimostrato che le impronte digitali trovate nella bomba non apparteranno al Santacruz, che potrà tirare un sospiro di sollievo. La Montenegro, infatti, convocherà nel suo studio il capomastro Mauricio affinché i due possano mettersi d'accordo su come agire contro il padre del piccolo Carmelito. I telespettatori italiani, tuttavia, dovranno fare attenzione alla reazione del capomastro: il Godoy, in realtà, non si sentirà di voler attentare alla vita di Severo, quindi potrebbe disubbidire agli ordini imposti dalla sua padrona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Isaac accetta il denaro di Antolina

Nel frattempo, la colletta organizzata dagli abitanti di Puente Viejo per raggiungere la somma necessaria per l'operazione di Elsa non porterà ai risultati sperati, poiché la Laguna, Isaac ed i loro amici saranno riusciti solo ad accumulare 1800 pesetas. Occhio, dunque, ad un inaspettato gesto di Antolina, rientrata da poco in paese: la Ramos offrirà al marito 1200 pesetas ed il Guerrero sarà costretto ad accettare i soldi della moglie per far sì che la sua amata venga curata.

Tuttavia, il denaro offerto dalla perfida biondina non sarà sufficiente ed il carpentiere penserà all'ipotesi di richiedere un prestito all'usuraio del paese, Prudencio.

Prudencio innamorato di Lola

Protagonista delle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 sarà anche Prudencio Ortega: l'ex protetto della Montenegro, col trascorrere dei giorni, sarà sempre piú attratto della collega Lola Mendaña, assunta dal venditore di vini dopo essere rimasto solo a causa dell'improvvisa partenza di Marchena.

Il fratello di Saul prenderà pertanto la palla al balzo e si dichiarerà a Lola, arrivando nientemeno a baciarla, con estrema incredulità della Mendaña.