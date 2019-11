Loredana Lecciso lunedì 4 novembre è stata ospite a Live - Non è la d'Urso. La showgirl leccese per la prima volta si è sottoposta al giudizio delle 5 sfere capitanate da Alba Parietti, Giovanni Ciacci, Simona Izzo, Alessandra Mussolini e Riccardo Signoretti. Durante il confronto l'ex compagna di Al Bano Carrisi ha deciso di deporre l'ascia di guerra con Romina Power.

Da quando Al Bano e Romina si sono riuniti artisticamente circolano delle voci su un loro possibile ritorno di fiamma.

In uno degli ultimi concerti in Australia, i due artisti si sono divertiti con alcuni siparietti riguardanti il loro passato. Tra le varie battute da parte della cantante statunitense non sono mancate delle frecciatine alla sua rivale in amore, Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso: 'Non ho nulla contro Romina'

Con l'intervento di Giovanni Ciacci, la leccese ha svelato dei nuovi retroscena sul rapporto con la Power.

L'opinionista dal pizzetto blu ha parlato di alcuni veti sulla Lecciso: "Si dice che spesso ci fossero biglietti per te e i tuoi figli, ma che ci siano stati dei veti". Senza troppi giri di parole l'ex compagna del cantante pugliese ha confermato: "Sì, è accaduto più volte in passato". Tuttavia la showgirl ha ammesso di non aver mai saputo se fosse stata 'colpa' di Romina Power e non ha escluso la possibilità di andare ai concerti dei due artisti in futuro.

Al termine del confronto con i 5 vip, Loredana Lecciso ha teso la mano alla sua antagonista confessando di non avere nulla contro l'artista italo-americana, in quanto è la madre dei fratelli dei suoi figli. Dal racconto della leccese è emerso che un tempo le due erano in ottimi rapporti, ma tutto ad un tratto la Power avrebbe smesso di parlarle.

Infine per mettere la parola fine a ogni pettegolezzo, Loredana ha invitato Romina per un faccia a faccia: "Da parte mia c'è grande apertura, la invito in questa trasmissione per stringerle la mano".

A quel punto la padrona di casa non ha potuto fare altro che plaudire al gesto della sua ospite, dichiarando di essere onorata semmai Romina Power deciderà di accettare l'invito della Lecciso.

La reazione del web

Mentre Loredana Lecciso pare abbia sepolto l'ascia di guerra verso Romina Power, il popolo del web si è scagliato contro la showgirl leccese. Nella pagina uficiale del programma condotto da Barbara d'Urso molti telespettatori hanno criticato il comportamento della Lecciso, schierandosi con l'artista italo-americana.

In molti si sono detti sicuri che la Power non accetterà mai di andare in un programma come Live. Nel frattempo dopo le affermazioni di Loredana Lecciso, Romina Power ha preferito scegliere la via del silenzio. L'unica cosa certa è che al momento tutto tace su un ipotetico confronto tra le due donne.