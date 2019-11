Il Trono Classico di Uomini e donne stenta a decollare, a differenza di quanto sta accadendo per la versione riservata a dame e cavalieri. Gli ascolti continuano ad essere sotto la media e nei social network i sospetti riguardanti le vere intenzioni di alcuni tronisti e corteggiatori rimbalzano quotidianamente. Non ne è rimasto escluso Giulio Raselli, soprattutto dopo l'entrata in scena di una ragazza che fin da subito ha conquistato il suo interesse.

Lei è Giulia D'Urso, che ha dato vita a delle esterne particolarmente emozionanti con il tronista, anche se i sospetti riguardanti i trascorsi dell coppia sono stati portati subito alla ribalta. Si è parlato di una frequentazione estiva della coppia, che si sarebbe incontrata a Formentera durante le vacanze. Tale ipotesi è stata smentita da Raselli, anche se delle immagini pubblicate da Amedeo Venza sembrerebbero confermare tale rapporto.

Uomini e donne anticipazioni: Giovanna non crede a Giulia

Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne che si è tenuta lo scorso 7 novembre, in studio si è riparlato dei possibili rapporti pregressi di Giulio Raselli e Giulia D'Urso. I due, infatti, si seguivano già su Instagram ma hanno negato di essersi conosciuti e frequentati in estate a Formentera. La corteggiatrice Veronica ha quindi espresso il suo sospetto in merito alla crescita di 15000 followers avvenuta in pochi giorni nel profilo Instagram della rivale.

A suo dire, Giulia ha comprato tali utenti perché è impossibile che ne abbia raggiunti così tanti in un breve periodo. Giulio è subito intervenuto per difendere la D'Urso e la sua reazione non è piaciuta affatto a Giovanna che ha notato come lui sia fin troppo protettivo verso la nuova arrivata. Anche in questo caso, il tronista ha dimostrato di avere le idee chiare, precisando che Giulia ha bisogno di essere protetta mentre Giovanna è in grado di cavarsela da sola.

La foto pubblicata da Amedeo Venza

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne, Giulio ha dichiarato di non avere conosciuto Giulia a Formentera, precisando persino che la sua vacanza sull'isola è avvenuta in un periodo diverso rispetto alla presenza della ragazza. Dubbi sulla veridicità di questa affermazione sono stati tirati in ballo da Amedeo Venza, che ha pubblicato una foto giunta alla sua attenzione e risalente proprio alle vacanze nell'isola spagnola.

Nello scatto, si vede chiaramente il tronista in atteggiamenti romantici con una ragazza di cui il volto non è ben visibile. Appare, però, molto somigliante a Giulia come dimostrerebbero anche le scarpe, uguali a quelle indossate in quello stesso periodo dalla corteggiatrice. Potrebbe, certo, trattarsi di un semplice caso, ma la speranza dei fan è che tale segnalazione venga chiarita nel corso della prossima registrazione dedicata al Trono Classico.