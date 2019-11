Domenica 3 novembre a partire dalle 14:20 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Una vita, dove i fan potranno seguire tutte le vicende dei protagonisti di calle Acacias. Stando alle anticipazioni, nei nuovi episodi padre Telmo rischierà il tutto per tutto pur di far aprire gli occhi a Lucia sul conto di Samuel, arrivando a "rapire" la Alvarado per condurla fuori città.

Qui il sacerdote non solo rivelerà quanto confessatogli da Batan, ma dichiarerà i propri sentimenti alla Alvarado. Intanto ad Acacias le condizioni di Servante si aggraveranno sempre di più, mentre Casilda chiederà la sua parte di eredità agli Hidalgo.

Una vita, 3 novembre: Telmo porta Lucia fuori città

Continuano i colpi di scena nella soap ambientata ad Acacias, che andranno in onda nel corso dell'appuntamento domenicale del 3 novembre.

Le anticipazioni riportano nuovi retroscena in merito a Lucia e alla vicenda dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Padre Telmo, approfittando della confusione in occasione della processione della "Vergine dei Miracoli", riuscirà a "rapire" Lucia, conducendola in carrozza verso un eremo fuori città. Qui il giovane sacerdote violerà il segreto della confessione, raccontando alla Alvarado la verità sul piano di Samuel.

La giovane sarà sconcertata nell'apprendere che l'Alday si è avvicinato a lei solo per entrare in possesso della sua eredità, mentre chiederà a Telmo come mai ha deciso di rischiare la scomunica raccontandole quanto rivelatogli da Batan in confessionale: il prete le confesserà i suoi sentimenti.

Anticipazioni Una vita: padre Telmo confessa il suo amore a Lucia

Padre Telmo si vedrà costretto a confessare i propri sentimenti a Lucia, mente ad Acacias tutti si daranno da fare per rintracciare la giovane che sembrerà sparita nel nulla.

Celia, attraverso Ursula, riuscirà a ottenere l'indirizzo del priore Espineira. Casilda intanto, soggiogata da Maria, arriverà a litigare di nuovo con Rosina e chiederà la sua parte di eredità, decisa a lasciare il quartiere con la madre. Servante, invece, si aggraverà ulteriormente e Ramon, preoccupato, deciderà di chiedere un ulteriore consulto a un famoso luminare di passaggio a Madrid. Casilda, stando agli spoiler riguardanti la nuova puntata, ripensando agli avvertimenti ricevuti dalle persone a lei care, comincerà ad avere dei dubbi su Maria e Higinio, anche se la madre negherà tutto.

In attesa di scoprire gli sviluppi circa Lucia e Padre Telmo, l'appuntamento con i nuovi episodi di Una vita è per domenica 3 novembre su Canale 5, a partire dalle 14:20 circa. Inoltre, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.