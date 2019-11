Serena è tornata a parlare di come sta affrontando la separazione da Pago dopo Temptation Island Vip: sui social, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rassicurare i fan. Nonostante i momenti di difficoltà che sta affrontando, la Enardu è certa che, malgrado i momenti di smarrimento, con un po' di pazienza riuscirà a superare tutto. La sua vita è stata stravolta, ma Serena non si pente certo di ciò che ha fatto perché sta facendo qualcosa per migliorare la sua condizione.

La enardu sui social: 'Nuova vita'

'Ho bisogno di risistemare tutto in questa nuova vita e non è facilissimo, ma non è neanche difficile', ha esordito Serena in una Story pubblicata su Instagram. L'ex tronista, poi, ha aggiunto che vive dei momenti contrastanti: alcuni giorni ha una grande energia, bilanciata da altri in cui non ha voglia di fare nulla. Secondo la donna è giusto così: bisogna attraversare dei momenti di smarrimento per poi poter fare dei cambiamenti importanti, come quelli che si stanno verificando nella sua esistenza dopo aver lasciato Pago a Temptation Island Vip sotto l'occhio attento delle telecamere.

Se il suo ex ha ammesso di voler pensare alla sua carriera e non ad altre donne almeno per il momento, per Serena è il momento di andare avanti, senza però dimenticarsi di rassicurare i suoi numerosi fan circa le sua condizioni di salute. 'Vi assicuro che sto mangiando e sto bene', ha detto Serena la quale, con un po' di pazienza, è certa di ottenere grandi risultati da questo momento di crisi, nonostante i difficili momenti passati e i sei chili che ha perso.

Serena dopo Pago: 'Ho fatto qualcosa per me'

Dopo aver ammesso di non provare più un sentimento d'amore per l'uomo con cui ha condiviso gli ultimi sette anni della sua vita, la Enardu ha anche affermato di essere consapevole di aver agito per arrivare ad un miglioramento. 'So che ho fatto qualcosa per me e per migliorare la mia vita', ha detto Serena che poi ha voluto rimarcare di non essere pentita di ciò che ha fatto nel villaggio in Sardegna.

A Temptation Island Vip, Serena ha preso consapevolezza di non voler più proseguire la sua relazione con Pago ed ha agito in tal senso.

Serena dopo il confronto con Pago a Uomini e Donne, è tornata a parlare sui social in più di un'occasione: l'ex tronista si è difesa dagli attacchi ricevuti per il modo in cui si è avvicinata al tentatore Alessandro, ma ha voluto spezzare una lancia anche in favore di tutti coloro che spesso vengono presi di mira dagli haters.

Ad oggi, la Enardu è certa di aver intrapreso la strada giusta per lei: la donna non mancherà di tenere informati i suoi seguaci circa i nuovi passi che sceglierà di percorrere.