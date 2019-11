Sara Affi Fella torna a far parlare di sé per una frecciatina più che velenosa che ha lanciato contro la redazione di Uomini e donne: la ragazza, tramite il suo profilo Instagram, ha paragonato la sua situazione a quella che stanno vivendo altri tronisti in questo periodo. Secondo la napoletana, lei sarebbe stata attaccata a massacrata per errori anche meno gravi rispetto a quelli che starebbero commettendo gli attuali protagonisti del dating-show.

Sara a ruota libera su IG: l'attacco è a U&D

Sono parole molto forti quelle che Sara Affi Fella ha usato qualche ora fa per esprimere un'opinione su quello che sta accadendo di recente a Uomini e Donne. Dopo aver assistito alla puntata in cui Alessandro Zarino è stato quasi costretto a scegliere, la napoletana si è sfogata su Instagram paragonando le due situazioni. "Faccio una riflessione personale: quello che ho passato io, oggi mi rendo conto che è stato troppo esagerato. Lo dico perché, vedendo quello che sta succedendo in televisione ultimamente, mi pare che alcune persone stiano facendo anche peggio di me", ha tuonato la ragazza tramite il suo account.

Il riferimento agli attuali protagonisti del Trono Classico, è chiaro: la decisione di Maria De Filippi di nominare tronista Veronica Burchielli pochi minuti dopo che ha detto "no" ad Alessandro, non è piaciuta quasi a nessuno. "Chi ha fatto peggio di me, non è stato attaccato o massacrato come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse. beati di fare il loro percorso", ha aggiunto un'arrabbiata Sara sui social network.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ennesima frecciatina alla redazione da ex protagonisti

Il pensiero che ha espresso poche ore fa la Affi Fella, è chiarissimo: secondo lei, la redazione di Uomini e Donne avrebbe due pesi e due misure nei confronti delle persone che partecipano al programma, sia come tronisti che come corteggiatori. "C'è a chi è concesso tutto e a chi non è concesso nulla", ha chiodato Sara su Instagram per rendere ancora più limpido il suo parere su chi lavora dietro le quinte del dating-show che l'ha vista protagonista un anno e mezzo fa circa.

Nell'ultima Stories che ha dedicato a questa vicenda, poi, la napoletana ha fatto una riflessione che sembra celare altri pensieri non carini che la stessa nutre verso i collaboratori di Maria De Filippi: "Forse sono stata troppo in silenzio". La frecciatina che ha lanciato la giovane alla trasmissione di Canale 5, è soltanto l'ultima in ordine di tempo: quest'estate, per esempio, ad attaccare soprattutto Raffaella Mennoia sono stati sia Teresa Cilia che Mario Serpa, entrambi ex volti di U&D, che hanno voluto denunciare un presunto comportamento scorretto dell'autrice storica.