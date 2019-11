Alessandro Graziani attraverso un'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, è tornato a parlare di Serena Enardu. Durante l'intervista il giovane pallavolista non ha lasciato alcun dubbio, si è detto pronto ad intraprendere una relazione con l'ex fidanzata di Pago.

Pronto a una storia con Serena

Durante il percorso nel villaggio delle fidanzate, Serena si è avvicinata molto ad Alessandro.

Questo è stato uno dei tanti motivi, per cui la 44enne e Pago non hanno superato il test del docu-reality. Sebbene il programma di Canale 5 sia terminato già da qualche settimana, i fan di Temptation Island Vip si stanno chiedendo ad oggi quale sia il rapporto tra l'ex concorrente sarda ed il suo tentatore.

Viste le numerosi voci di rumors, questa volta Alessandro Graziani ha deciso di fare chiarezza.

Al magazine dello storico dating-show condotto da Maria De Filippi, il giovane ha ammesso di sentire spesso la 44enne ma dalla fine del programma i due non si sono mai visti.

Alla domanda del giornalista in merito ad una futura liaison con Serena, Alessandro ha detto: "Mi piacerebbe vederla passare più tempo con lei, perché insieme siamo stati bene." Poi però l'ex protagonista del reality ha puntualizzato: "So che questo non è il momento.

È giusto rispettare i suoi tempi".

Dunque dall'intervista dello sportivo si evince che Alessandro è pronto ad iniziare una relazione con la 44enne. Per lui la differenza d'età non è affatto un problema. L'unico ostacolo che potrebbe mettersi fra i due potrebbe essere la distanza, poiché Ale vive a Sabaudia mentre Serena a Cagliari.

Alessandro: perché non è entrato in studio a U&D

La scorsa settimana su Canale 5 è stato trasmesso l'atteso confronto tra Pago e Serena Enardu.

Ancora una volta i due si sono accusati a vicenda per poi chiudere con un abbraccio: un gesto che è stato molto apprezzato dai telespettatori e dai presenti in studio.

Durante il confronto tra i due ex protagonisti di Tempotation Island, sarebbe dovuto entrare in studio anche Alessandro Graziani. Nell'intervista il giovane ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rimanere dietro le quinte: "Non volevo mettere in difficoltà Pago e non volevo essere un peso per Serena."

Pago avvistato con Federica Spano

Da qualche giorno a questa parte impazza il Gossip su Pago e Federica Spano.

I due compaiono spesso insieme sui social: in ultimo in ordine di tempo, la Spano ha accompagnato il cantautore a fare un nuovo tatuaggio e poi ha cenato con lui e la rispettiva famiglia. Viste le numerose voci di rumors, la diretta interessa ha deciso di fare chiarezza. Federica Spano alla domanda di un suo follower, ha risposto che tra lei e Pago c'è solo una bella amicizia. D'altronde l'artista in una recente intervista, aveva ammesso di non essere in cerca di una donna al suo fianco al meno per il momento.