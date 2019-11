Il 6 novembre è stato lo 'Stranger Things Day' e, come anticipato nei giorni scorsi, i fan che aspettano la quarta stagione hanno ricevuto una 'sorpresa'. Alla fine si è rivelato un modo per unire tutti gli appassionati della serie che, tra post e commenti da ogni parte del mondo, non hanno fatto sentire di certo la loro mancanza. Nella giornata di ieri - l'atteso giorno - è stato pubblicato online un video con i bloopers della terza stagione che per chi segue Stranger Things è stato un mix emozionante di errori sul set e gag del cast che ha destato le risate e i ricordi dell'estate quando sono stati rilasciati gli otto episodi inediti.

Inoltre, è stato pubblicato un poster celebrativo con tutti i personaggi della serie. Infine, per concludere in bellezza, gli autori hanno postato sui social una foto che mostra la prima pagina della sceneggiatura della quarta stagione, più precisamente quella precedente ai dialoghi, dove viene indicato il titolo della première e gli autori. Il primo episodio sarà 'The Hellfire Club' ed è il primo vero spoiler della prossima stagione.

Il titolo del primo episodio di Stranger Things 4: 'The Hellfire Club'

Gli autori avevano promesso ai fan una sorpresa e così è stato. Durante lo Stranger Things Day, il 6 novembre, è stato rivelato il titolo di quello che sarà il primo episodio della quarta stagione della serie, 'Episode #401 Chapter One: The Hellfire Club'. Grazie alla pubblicazione di una foto sui social, i fan dello show di Netflix hanno potuto vedere la prima pagina della sceneggiatura con le indicazioni del titolo e degli autori, in questo caso i fratelli Duffer.

Chi conosce i fumetti della Marvel sa che il titolo si riferisce ad una società segreta di criminali malvagi, acerrimi nemici degli X-Men. Al momento non è dato sapere se il titolo continuerà ad essere lo stesso o se ci saranno cambiamenti, ma è certo che potrebbe essere un indizio riferito ad un qualche gruppo che opera segretamente. Non c'è nulla di sicuro, ma in ogni caso dalla foto pubblicata dagli autori si evince che quest'ultimi sono già al lavoro per dare vita alla quarta stagione le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio 2020.

In attesa della 4ª stagione un poster e il video bloopers della terza per omaggiare lo Stranger Things Day

Durante lo Stranger Things Day è stato rilasciato il video che mostra gli errori fatti dagli attori sul set durante le riprese della terza stagione pubblicata da Netflix lo scorso 4 luglio. E' possibile vedere lo sceriffo Hopper (David Harbour), insieme agli altri personaggi del cast, protagonista del video ricco di papere ma anche risate e momenti divertenti vissuti dagli attori mentre giravano le scene.

Insieme al filmato è stato diffuso anche un poster celebrativo della serie. L'immagine ritrae tutti i personaggi di Stranger Things ed è un chiaro omaggio a tutti coloro che hanno animato le vicende ad Hawkins, ai luoghi celebri dove sono state ambientate le tre stagioni e persino alle creature del Sottosopra.