Il Segreto, la soap spagnola dal grandissimo successo continuerà a tenere i telespettatori con il fiato sospeso per le sorti dei propri beniamini anche nelle prossime puntate. Le trame inerenti degli episodi in onda da domenica 10 a venerdì 15 novembre, rivelano che Antolina farà ritorno a sorpresa a Puente Viejo.

Intanto, il dottor Zabaleta comunicherà a Maria che non potrà mai più camminare e la ragazza reagirà molto male all'infausta notizia; mentre Matias si opererà all'occhio e per fortuna non ci saranno complicazioni.

Infine, Elsa scoprirà di poter risolvere i suoi problemi di salute con un operazione molto costosa e tutti si prodigheranno per aiutarla.

Il Segreto, Maria rimane paralizzata

Le trame de Il Segreto dal 10 al 15 novembre, rivelano che Isaac capirà che Elsa ha problemi di salute quando scoprirà che la donna ha telefonato di nascosto al dottor Zabaleta. Nel frattempo, Matias rischierà di perdere l'occhio a causa dell'infezione alla ferita che si aggraverà in maniera quasi irrimediabile.

Poco dopo, Severo confiderà all'amico Carmelo che aveva fatto preparare un ordigno per far scoppiare il silo dove Francisca aveva nascosto il riso.

Nel frattempo, il dottor Zabaleta dopo aver visitato approfonditamente Maria, riferirà a Francisca, Fernando, Raiumundo e alla ragazza stessa che con ogni probabilità non potrà mai più tornare a camminare. La Castañeda reagirà molto male alla terribile notizia.

Intanto, Dolores sospetterà che sua nuora Gracia e suo figlio Hipolito vogliano portare la piccola Belen dall'altra nonna e comincerà così a sviluppare una gelosia morbosa nei confronti della piccola.

Nel frattempo, Meliton ed Onesimo faranno di tutto per conquistare la bella Saturna mentre la giovane pescivendola userà tutti e due solo per vendere in fretta tutto il pesce. Matias determinato a non perdere l'occhio, accetterà di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e nel frattempo verrà fuori un testimone sull'attentato alle nozze di Fernando.

L'operazione di Matias per fortuna andrà bene mentre Severo riuscirà a convincere Adela ed Irene della sua innocenza nell'attentato.

Tuttavia un'impronta digitale trovata sui resti dell'ordigno potrebbe portare la polizia a sospettare di lui. Intanto, Dolores sempre più gelosa di Belen, accuserà apertamente suo figlio e sua nuora di starle nascondendo qualcosa.

Elsa deve operarsi al cuore

Zabaleta parlerà con Isaac ed Elsa e spiegherà loro che un medico di Madrid potrebbe risolvere il grave problema di salute della Laguna sottoponendola ad una difficile operazione a cuore aperto.

Per operarsi, però ha bisogno di 4000 pesetas. Adela farà subito in modo di aiutare i due innamorati organizzando una colletta tra tutti gli abitanti di Puente Viejo, i quali saranno molto generosi.

Intanto, Onesimo e Meliton continueranno a stuzzicarsi per ottenere l'amore di Saturna ed arriveranno persino a battersi in duello. Poco dopo, Adela ed Irene tentarono di fare visita a Maria, ma donna Francisca glielo impedirà.

Tiburcio sarà preoccupato per il duello tra Meliton ed Onesimo e così coinvolgerà Carmelo e Berengario nella questione, ma finiranno per scoprire che i due si batteranno con pistole ad acqua per cui non corrono nessun pericolo di vita.

Antolina torna a sorpresa, Francisca vuole uccidere Severo

Elsa e Isaac grazie alla generosità dei Puentevejinos, raccoglieranno le prime mille pesetas. A quel punto, Matias per riuscire a raccogliere il resto della cifra di cui hanno bisogno, organizzerà in piazza la proiezione del film al quale ha preso parte la defunta Mariana. Nel frattempo, Francisca pur in assenza di prove che asseriscano la colpevolezza di Severo nell'attentato, deciderà di ucciderlo e per riuscire nel suo intento, metterà a punto un terribile piano con l'aiuto di Mauricio. Tuttavia, Raimundo, capirà le intenzioni della consorte e non esiterà ad affrontarla riuscendo a farsi prometterà che non farà nulla fino a quando non sarà dimostrata l'effettiva colpevolezza del Santacruz.

Tutti gli abitanti di Puente Viejo si recano in piazza per la proiezione del film e, proprio mentre saranno intenti a guardare la pellicola, a sorpresa farà ritorno in paese, Antolina. Dolores convinta che Gracia ed Hipolito vogliano andare a vivere lontano, progetta di rapire Belen.