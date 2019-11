La nota youtuber Benedetta Rossi e il marito Marco, hanno festeggiato ieri, 19 novembre 2019, i loro dieci anni di matrimonio tornando alle Hawaii. I due coniugi hanno voluto rinnovare le proprie promesse d'amore fatte ormai un decennio fa: per i due è stata una grande emozione.

Benedetta ha scritto su Facebook: 'Oggi 19 novembre 2019 al tramonto, io e Marco abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio, ci siamo emozionati proprio come 10 anni fa'.

Tale post ha raggiunto oltre 200mila like in poche ore.

La donna, titolare del blog "Fatto in casa da Benedetta", si è sempre distinta per la sua semplicità e per la sua spontaneità, caratteristiche che l'hanno fatta amare e apprezzare sempre da più persone. Oggi la sua pagina Facebook è seguita da più di 5 milioni di persone e su Instagram da più di 1 milione e mezzo. Dal 2011 ad oggi tanta strada ha fatto la food-blogger e youtuber delle Marche, arrivando a pubblicare anche tre libri con la Mondadori, a partecipare a più di un programma televisivo (Bake Off) come giudice e da protagonista nel canale Food Network, col programma 'Fatto in casa per voi'.

Benedetta, nonostante la popolarità, non ha mai cambiato atteggiamento, né il suo modo di fare che deriva proprio dalle origini contadine. Benedetta infatti, ancora oggi vive in campagna col marito Marco e il cane Nuvola.

La storia della food-blogger e youtuber

Benedetta Rossi nasce a Porto San Giorgio nel 1972 e fin da piccola ha passione per la cucina tradizionale e contadina, passione che le viene trasmessa dalla madre, dalle zie e dalla nonna.

Dopo il diploma, Benedetta decide di dedicarsi alla cucina, aiutando i genitori nell'agriturismo di famiglia che esiste tutt'oggi e si chiama ' La Vergara'.

La sua storia nel mondo di YouTube comincia nel 2011, quando un cliente del suo agriturismo le chiede il procedimento di una ricetta e così, quasi per gioco, con strumenti casalinghi, Benedetta fa vedere il procedimento della ricetta attraverso un video pubblicato su YouTube.

Da quel momento in poi Benedetta ha deciso di caricare sempre più ricette tradizionali e casalinghe molto semplici e il suo successo è stato proprio questo: far vedere il procedimento in un video, in modo tale da renderle ancora più semplici da realizzare anche per chi non ha molta dimestichezza con i fornelli.

La food-blogger e youtuber, grazie al suo blog di cucina e al suo canale YouTube che si chiama proprio 'Fatto in casa da Benedetta', ha "salvato" pranzi, cene, compleanni e anche le varie festività di migliaia di persone.

Dal 2011, quello che era cominciato come un gioco, adesso è il suo lavoro a tutti gli effetti. Benedetta e suo marito Marco si impegnano ogni giorno per rendere l'esperienza sul loro canale sempre migliore e soprattutto per rendere un po' più facile la vita a chi li segue, con ricette sempre facili da realizzare con strumenti che tutti abbiamo in casa.