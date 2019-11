Giovedì 14 novembre è stata registrata una nuova e movimentata puntata del Trono Classico di Uomini e donne: le anticipazioni che impazzano in rete, informano il pubblico di tutto quello che è accaduto in studio, tra scelte, discussioni e ritorni di vecchie conoscenze. Se Giulia Quattrociocche e forse Giulio Raselli hanno fatto la loro scelta, le new entry Carlo e Veronica stanno cominciando ora a fare le esterne: il veneziano, in particolare, è stato colpito dall'ex tentatrice Cecilia Zagarrigo.

Sfumato il trono, Cecilia torna a U&D come corteggiatrice

La puntata del Trono Classico che il pubblico vedrà tra un paio di settimane su Canale 5, è stata ricca di colpi di scena: il "Vicolo delle News", infatti, anticipa che in studio è successo di tutto, a partire dal ritorno di un'ex volto molto amato.

Cecilia Zagarrigo, dopo aver corteggiato prima Luca Onestini e Oscar Branzani e dopo essere stata tentatrice di Stefano Macchi a Temptation Island Vip 2, ha sceso le scale di Uomini e Donne per il nuovo tronista Carlo.

Il ragazzo, che è stato presentato al pubblico durante l'appuntamento che è stato trasmesso in tv oggi, 14 novembre, ha accettato volentieri di approfondire la conoscenza con la torinese, che pare aver esordito dicendo: "Sei uno str...".

La bella Cecilia, dunque, è tornata a far parte del cast del dating-show dopo essere stata considerata per settimane una delle candidate principali al trono dopo la fine del reality Mediaset: sfumata l'ipotesi di essere promossa al ruolo di tronista, la giovane ha deciso di riprovarci per la terza volta come corteggiatrice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

La scelta di Giulia e il probabile addio di Giulio

Durante la puntata di U&D che è stata registrata questo pomeriggio, c'è stata anche la scelta di Giulia Quattrociocche: la romana, dopo aver ballato con Daniele un lento, ha deciso di lasciare con lui il programma perché il sentimento che prova è troppo forte.

Alessandro, il corteggiatore che non è stato scelto, ha ottenuto il supporto di Maria De Filippi che, dopo aver danzato con lui, l'ha fatto accomodare al suo fianco sulle scale.

Quando tutto il pubblico presente ha chiesto che al giovane fosse offerto il trono (come è accaduto qualche settimana fa con Veronica, dopo il no a Zarino), la conduttrice stava per offrirglielo ma l'autrice Raffaella Mennoia l'ha fermata, chiedendole di pensarci bene.

Giulio Raselli, invece, ha dimostrato che la ragazza con la quale è stato paparazzato quest'estate a Formentera non è Giulia D'Urso: la mora protagonista dello scatto che ha fatto il giro del web, infatti, si è presentata in studio per scagionare il tronista.

Giulio, però, ha abbandonato la registrazione per correre da Giovanna che, così come la "rivale", ha deciso di non partecipare alla puntata per protesta: tutti i presenti si sono detti convinti del fatto che Giulio sceglierà la Abate lontano dagli studi Elios.