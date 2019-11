Il Paradiso delle Signore 4 continua a stupire i suoi telespettatori con nuove avventure per i personaggi della Milano degli anni '60. Nella settimana che va dal 9 al 13 dicembre, Federico dirà ai suoi genitori che non potrà raggiungerli per Natale, mentre Clelia riprenderà il ruolo da capocommessa, almeno provvisoriamente. Ludovica non si rassegnerà e continuerà ad insistere con il suo desiderio di stare con Riccardo, mentre Marta inizierà ad accusare i primi malesseri della gravidanza.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, settimana 9-13 dicembre: Federico non torna per le feste

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 dal 9 al 13 dicembre annunciano ancora novità sorprendenti.

Silvia sarà preoccupata per la permanenza di Clelia a Milano e si confiderà con suo figlio Federico. Quest'ultimo dirà ai genitori che purtroppo non potrà tornare a casa per le feste natalizie, come aveva detto in un primo momento. La Calligaris, intanto, riceverà la proposta da parte di Vittorio di sostituire temporaneamente la Molinari nel ruolo di capocommessa. La donna, infatti, sarà costretta ad assentarsi dal suo lavoro a causa di problemi di salute. Intanto Agnese sarà preoccupata per suo figlio Salvatore: Marcello non le sembrerà affidabile e la donna chiederà ad Armando di prendere informazioni sul suo conto.

Trame Il Paradiso delle Signore 4, dal 9 al 13 dicembre: Ludovica mette in imbarazzo Angela

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 9 al 13 dicembre rivelano che per i Conti arriveranno dei problemi. Marta, infatti, sentirà dei fastidi al ventre, dovuti alla gravidanza: suo marito si raccomanda che la Guarnieri resti a riposo e si prenda una pausa dal lavoro.

Intanto a Villa Guarnieri si preme per poter incoraggiare Riccardo ad avvicinarsi a Ludovica. Adelaide organizzerà una gita con le Brancia in cui vorrà coinvolgere anche suo nipote e Umberto.

Angela, intanto, sarà presa di mira da Ludovica che, dopo aver notato un certo interesse tra lei e Riccardo, la metterà in difficoltà al circolo. Cosimo sarà sempre più convinto di conquistare Gabriella e, per fare colpo sulla ragazza, si offrirà persino di finanziare Salvatore nel progetto della caffetteria.

Marcello, nel frattempo, sarà aiutato e supportato da Roberta per quanto riguarda le scommesse sui cavalli. Questo inaspettato incoraggiamento lo inviterà a sentirsi ancora più sicuro di se stesso.

A causa della permanenza di Clelia al Paradiso, per Silvia finirà l'armonia e la gelosia prenderà il sopravvento, tanto da spingere la donna a chiedere ad Agnese di tenere d'occhio suo marito. Nel corso della settimana, Luciano dovrà rimanere a lavoro qualche ora in più per alcuni conteggi e questo scatenerà ancora di più in sua moglie il pensiero di un tradimento, ma la serata terminerà in maniera del tutto inaspettata per Silvia.

La seconda di dicembre, quindi, sarà una settimana piena di turbolenze al Paradiso delle Signore 4.

Come si risolveranno? Non resta che aspettare le prossime puntate.