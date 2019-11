"Il Fatto quotidiano" ha intervistato Maria De Filippi su svariati argomenti: dal grande successo di "Tu sì que vales" e "Uomini e donne Over", ai personaggi che ha lanciato tramite i suoi programmi. Su Giulia De Lellis, per esempio, la conduttrice ha detto bellissime cose: il fatto che la ragazza abbia venduto più di 100mila copie, è un chiaro segnale che la gente la apprezza e la preferisce a scrittori già "navigati".

Il parere di Maria sul 'boom' del libro di Giulia

Giulia De Lellis è sicuramente il personaggio più amato e criticato degli ultimi anni: da quando ha partecipato a Uomini e Donne, la romana è riuscita a ritagliarsi un posto nel mondo dello spettacolo, diventando una delle influencer più seguite e di successo. Maria De Filippi, che poco più di 3 anni fa l'ha lanciata nel suo storico dating-show, di recente ha speso belle parole per la giovane nell'intervista che ha rilasciato a "Il Fatto quotidiano".

Partendo dal libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", col quale la 23enne ha sbancato nelle vendite (oltre 100mila copie in meno di due mesi), la presentatrice ha detto: "Me l'ha regalato ma non l'ho letto. C'ero quando gliel'hanno proposto, mi ha chiesto cosa ne pensavo". La conduttrice Mediaset, inoltre, sulla ex di Andrea Damante ha aggiunto: "Non è stupida, su di lei c'è del pregiudizio perché arriva da U&D.

Se il libro ha avuto successo è perché la sua storia è stata molto vista in Tv".

La De Filippi ha anche invitato gli scrittori che hanno criticato l'exploit del romanzo di Giulia a non avere la puzza sotto il naso, ma ad aprirsi nella conoscenza anche di programmi come quello che ha scoperto la De Lellis: "Se vanno solo in trasmissioni di nicchia, avranno sempre un pubblico di nicchia e non possono arrabbiarsi se lei vende così tanto".

La difesa di Uomini e Donne: 'Lo rivendico e mi diverto'

Le critiche a Giulia De Lellis non sono le uniche alle quali Maria De Filippi ha risposto tramite le pagine de "Il Fatto quotidiano". La presentatrice, interpellata dal giornalista sulle tante recensioni negative che riceve il suo Uomini e Donne, ha fatto sapere: "Lo rivendico, se pensassi che quello che faccio è sbagliato, smetterei".

La moglie di Maurizio Costanzo, inoltre, ha svelato la preferenza che ha tra le due versioni del suo storico dating-show: "Con il Trono Over mi diverto tanto, i protagonisti del Classico pensano troppo a quello che succede sui social e si fanno condizionare".

Il parere che ha espresso la padrona di casa sembra sposare quello della maggior parte dei telespettatori: gli ascolti che ottengono le puntate dedicate ai "senior" sono nettamente superiori rispetto a quelle incentrare sui percorsi di Giulio, Veronica e Carlo.