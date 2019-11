Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Beautiful, che vedremo in onda come sempre per tutta la settimana su Canale 5 alle 13.40 circa. Anche questa settimana i colpi di scena non mancheranno e in particolar modo vedremo che Brooke deciderà di affrontare apertamente la sua rivale Taylor, confessandole che ormai è venuta a conoscenza del suo segreto che riguarda l'aggressione avvenuta a Bill.

Beautiful, le anticipazioni 3-8 novembre 2019: Brooke scopre il segreto di Taylor

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Beautiful in onda dal 3 novembre in poi, inoltre, rivelano che Hope confesserà a Steffy di sentirsi minacciata da Taylor, mentre lei continuerà a difendere sua madre.

Nel frattempo, però, vedremo che Taylor in un primo momento proverà a difendersi dalle accuse che le sono state mosse da Brooke, ma alla fine sarà lei stessa a crollare davanti alle accuse della Logan.

Il colpo di scena di questa nuova settimana di programmazione di Beautiful arriverà nel momento in cui Taylor si getterà ai piedi della sua nemica Brooke, implorandola di non rivelare a nessuno il fatto che sia stata lei a sparare a Bill.

Ma nel frattempo vedremo che Steffy, in lacrime, lo sta dicendo a Ridge.

E poi ancora in questi episodi in onda fino al prossimo 8 novembre su Canale 5 vedremo che Quinn sorprenderà Donna nell'ufficio di Eric, mentre fa da modella indossando un abito succinto. La reazione di Quinn non sarà affatto positiva: vedremo infatti che reagirà decisamente male nel momento in cui vedrà che Donna proverà ancora una volta a stuzzicare il suo ex uomo.

Hope deve scegliere il nome del bambino

Intanto Brooke va da Bill perché vorrebbe che denunciasse Taylor dopo aver scoperto che è stata lei a mettere a repentaglio la sua vita. Quale sarà la reazione dell'uomo nel momento in cui scoprirà questa clamorosa verità? Intanto Steffy decide di invitare a casa sua parte della squadra di Intimates in segno di ringraziamento per il loro lavoro svolto in questi mesi.

Le anticipazioni della prossima settimana di Beautiful, inoltre, rivelano che Zoe deciderà di invitare suo padre e questa sarà l'occasione per fargli conoscere anche Taylor. L'uomo nutrirà un interesse nei confronti della donna e sua figlia teme che questa situazione possa compromettere il suo posto di lavoro. Occhi puntati anche su Hope, la quale vuole scegliere il nome della bambina e per questo motivo chiederà aiuto a Brooke, Donna e Katie.

Tutti gli episodi di questa nuova settimana di Beautiful potranno essere rivisti in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay.it