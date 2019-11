Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda alle 14:10 su Canale 5 da lunedì' 4 novembre a venerdì 8 novembre ci saranno tante novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Lucia chiederà più tempo a Telmo perché avrà bisogno di riflettere sulle pesanti accuse che il sacerdote ha rivolto nei confronti di Samuel. Ma non è tutto, perché anche il sacerdote rifletterà sul da farsi nella vita, nel mentre Samuel riuscirà a scoprire il luogo in cui dovrebbero incontrarsi la sua Lucia e il parroco.

Intanto, Ramon sarà molto preoccupato dalla condizioni di salute in cui versa Servante. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di farlo visitare da un grande medico. Casilda partirà con sua madre. Nel frattempo ad Acacias, Maria e Higinio organizzeranno la loro fuga. Poco dopo, la Escolano prima di andare via dal piccolo paesino spagnolo rivelerà a sua madre di aver rinunciato all'eredità di Maximiliano.

Però la domestica non si accorgerà che nel mentre Higinio ha ascoltato tutta la conversazione e così interverrà per attaccare verbalmente Casilda. Ma non è tutto perché quest'ultimo dirà alla Escolano che in realtà non è figlia di Maximiliano Hidalgo.

Samuel ha in mente un piano contro il sacerdote

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni delle puntate delle prossima settimana, Telmo e Lucia sveniranno dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma non è tutto, perché i due si risveglieranno nudi nello stesso letto e proprio in quell'esatto momento arriveranno Espinoza e Samuel. Quest'ultimo accuserà il sacerdote di aver violentato Lucia Alvarado, ma la donna nonostante non ricordi nulla di quanto accaduto è convintissima che il parroco non avrebbe mai potuto violentarla. Nonostante ciò, Samuel inviterà Lucia a raccontare il falso e cioè che è stata violentata.

Inoltre, l'Alday inviterà la donna a non rivelare niente né a Celia e né a Felipe su quanto accaduto tra lei e Telmo. Infine, Samuel per concludere il suo piano malefico presenterà a Lucia una certa Alicia Villanueva che sosterrà di essere stata violentata dal sacerdote alcuni anni fa. Però la Alvarado quando si presenterà al processo del sacerdote racconterà la sua verità e non quella suggerita da Samuel.

In questo modo, la donna cercherà di non aggravare la situazione che si verrà a creare attorno a Telmo.

Inoltre, ci sarà un importante rivelazione cioè che Casilda racconterà a Leonor che non sono sorelle. Inoltre alla fine della rappresentazione teatrale arriverà il bacio tra Flora e Carmen. Quest'ultimo creerà un clamore clamoroso tra i presenti a teatro. Intanto, Flora farà molto successo in questa rappresentazione, tant'è che deciderà di voler fare l'attrice.